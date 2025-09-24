Νίκη, πρωτιά και συνεχίζει αήττητη η ΑΕΚ του Νίκολιτς!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επικράτηση της Ένωσης επί του Παναιτωλικού (2-1) και εστιάζει στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην 11αδα του Σέρβου τεχνικού...

Στόχος ήταν αρχικά να φτάσει η ΑΕΚ στους έξι βαθμούς στην έδρα της για την League phase του Κυπέλλου Ελλάδας και να βάλει τις βάσεις για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στη διαδικασία. Διότι έχει σημασία να είσαι στην πρώτη 4αδα στη φάση που τρέχει για τον δεύτερο εγχώριο θεσμό προκειμένου να έχεις έναν ήρεμο και δίχως αγώνα για το Κύπελλο Γενάρη! Και αν το πρώτο ματς για τον θεσμό ήταν με σχετικά εύκολο αντίπαλο αλλά σε εξωφρενικά κακό και δυστυχώς τραγικό αγωνιστικό χώρο, το δεύτερο στη σειρά ματς, ήταν κόντρα σε ομάδα της Superleague, όπως είναι ο Παναιτωλικός και με μεγάλο rotation στις βασικές επιλογές: μιας και μόνο οι Μουκουντί και Ελίασον ξεκίνησαν συγκριτικά με την ενδεκάδα της Ένωσης στον αγώνα με αντίπαλο την Λάρισα στην AEL FC Arena προ ημερών όπου η ομάδα του Νίκολιτς υποχρεώθηκε σε ισοπαλία ελέω αστοχίας και διαιτητικής απόφασης (με τη μη αποβολή του Παντελάκη σε φάουλ κόκκινη μαρς στον Γιόβιτς).

Η ΑΕΚ όπως όφειλε, αναμενόταν και αντικειμενικά άξιζε βάση της συνολικής εικόνας της αναμέτρησης, επικράτησε της ομάδας του Αγρινίου με το φτωχό (αν κρίνουμε από την απόδοση των δυο ομάδων) 2-1, έκανε το δύο στα δύο στον θεσμό του Κυπέλλου και έπιασε κορυφή! Παράλληλα διατήρησε το αήττητο της, το επέκτεινε στα 12 ματς, ενώ δέχτηκε τέρμα στην αναμέτρηση με πέναλτι και επί της ουσίας δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλό της! Όλα αυτά επαναλαμβάνω με πειραματική ενδεκάδα, με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του ο Δικέφαλος, συγκριτικά πάντα με τον τελευταίο αγώνα που έδωσαν οι "κιτρινόμαυροι" στην Θεσσαλία με αντίπαλο την Λάρισα! Αν μη τι άλλο ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να έμεινε ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα των παικτών του, εκτός από το νικηφόρο καθαρό αποτέλεσμα, στην Νέα Φιλαδέλφεια!

Αυτό διότι είδε τους ποδοσφαιριστές του να παίζουν όμορφο και κυριαρχικό ποδόσφαιρο, επιτρέποντας στον αντίπαλο να απειλήσει για πρώτη φορά στην ουσία στο 60' (με δεύτερη καλή στιγμή στο 72' για τους φιλοξενούμενους), ενώ το σκορ ήταν ήδη στο 2-0 χάρη σε ένα πολύ καλό πρώτο 45λεπτο όπου η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ με το φτωχό βάση της εικόνας της και των ευκαιριών της 2-0, χάρη στα τέρματα των Πιερό και Καλοσκάμη. Δυο παικτών που ήταν και πάλι σε εκείνους που διακρίθηκαν και ειδικά ο διεθνής φορ από την Αϊτή έχει εκτός του γκολ που σημειώνει, συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα της Ένωσης, όπου έκλεψε την μπάλα και έδωσε τη δυνατότητα να πάει εκεί ο πολύ καλός Ζοάο Μάριο και να πατήσει στον Καλοσκάμη για να τελειώσει υπέροχα τη φάση! Αξίζει συγχαρητήρια ο νεαρός Έλληνας άσος για το τελείωμά του και για άλλη μια φορά για το συνολική απόδοσή του που δικαιώνει τον Σέρβο τεχνικό να τον πιστεύει τόσο πολύ...

Αυτό που έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ το έπραξε και άξιζε το παραπάνω τη στιγμή που προερχόταν από αγώνα και ακολουθεί τέτοιος για το πρωτάθλημα στης Φιλαδέλφειας τα μέρη με τον Βόλο. Εκεί που η Ένωση θα επιδιώξει να διευρύνει το αήττητο σερί της και να πάρει το τρίποντο το οποίο θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, με, ή χωρίς συγκάτοικους, όπως τουλάχιστον ισχύει σήμερα... Σούπερ ήταν και η διαχείριση του Νίκολιτς ο οποίος όπως σημειώνω παραπάνω μοίρασε το χρόνο και μετά το 60' χρησιμοποίησε και τους Μαρίν, Κοϊτά και Γιόβιτς προκειμένου να έχουν ρυθμό και δυνατή προπόνηση ενόψει του αγώνα της Κυριακής και αυτού της Πέμπτης με αντίπαλο την Τσέλιε στην πρεμιέρα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων για την league phase του Conference League! Επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω: σούπερ η διαχείριση του Σέρβου τεχνικού του Δικέφαλου.

Εκτός των σκόρερ που ξεχωρίσαμε και σημειώνουμε παραπάνω, πολύ καλό ματς έκαναν και οι Γκρούγιτς, Πένραις, Ζοάο Μάριο και Βίντα. Κανείς δεν υστέρησε αλλά αναφέρομαι στους συγκεκριμένους που είδαμε ουσιαστικά για περισσότερο χρόνο από κάθε άλλη αναμέτρηση που χρησιμοποιήθηκαν από τον Νίκολιτς. Άτυχος πάντως ο Λούκα Γιόβιτς στο δοκάρι που είχε με την μπάλα να μη του κάνει το χατήρι αλλά τον κόσμο να αναγνωρίζει και να τον αποθεώνει! Με το πέναλτι για χέρι του Βίντα ο Παναιτωλικός προσωρινά ανέκτησε ελπίδα για κάτι καλό, δίχως όμως νόημα, αφού στο γκολ από τη βούλα του Αγκίρε (ωραία εκτέλεση) δεν υπήρξε συνέχεια, ούτε καν φάση για να επιδιώξει να απειλήσει ο αντίπαλος...

*Λίγος και πάλι ο Τσιμεντερίδης αλλά αυτά είναι τα δεδομένα για την ΑΕΚ και φέτος...