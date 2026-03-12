Ο Μάριος Ηλιόπουλος ταξίδεψε στη Σλοβενία για το πρώτο ματς της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στο πλευρό της ΑΕΚ σε κάθε ματς και δεν θα μπορούσε να λείψει από το μεγάλο παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους «16» του Conference League.

Όπως και στο ματς της League Phase ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου βρέθηκε κανονικά στο «Celje Stadion» για να δει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς και ο φωτογραφικός φακος των «έπιασε» χαμογελαστό και με υψωμένη γροθιά.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με την Τσέλιε, ούσα μπροστά στο σκορ με 3-0.