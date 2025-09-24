Νίκολιτς: «Υπόδειγμα του πως θέλουμε να παίζουμε το πρώτο μέρος, δεν σχολιάζω τις διαιτησίες με τον κίνδυνο να τιμωρηθώ»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στο Κύπελλο εκθείασε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, τόνισε πως οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Πιερό του έβαλαν δίλημμα, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις διαιτησίες, κάτι που θα μπορούσε να τον βάλει σε κίνδυνο τιμωρίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού για τη League Phase του Κυπέλλου στην OPAP Arena τόνισε πως η εμφάνιση του πρώτου μέρους αποτελεί υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο θέλει να βλέπει την ομάδα του. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις διαιτησίες της ομάδας του με τον κίνδυνο να τιμωρηθεί, όπως υπογράμμισε, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως οι Ζοάο Μάριο, Πιερό και Καλοσκάμης του έβαλαν διλήμματα για το επόμενο ματς με τον Βόλο όσον αφορά την ενδεκάδα. Παράλληλα ο Νίκολιτς πρόσθεσε πως ο Γκατσίνοβιτς θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με τον Βόλο για να έρθει

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 2-1 της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού για τη League Phase του Κυπέλλου:

Στην αρχική του τοποθέτηση υπογράμμισε: «Έχουμε έξι βαθμούς. Δώδεκα ματς αήττητοι. Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο μέρος, ήταν ένα υπόδειγμα πως θέλουμε να παίζουμε. Οι φίλαθλοι το απόλαυσαν. Στο δεύτερο μέρος έπεσε ο ρυθμός. Οι παίκτες έπαιξαν τα λεπτά που είχαμε προσχεδιάσει. Από εδώ και πέρα προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες αναμετρήσεις. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν μια εργάσιμη μέρα και έκαναν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε ότι τους ανταμείψαμε».

Για το αν το πρώτο μέρος ήταν το καλύτερο φετινό της ΑΕΚ: «Ήταν εξαιρετική εμφάνιση, με δυναμικό, όμορφο ποδόσφαιρο, με πίεση ψηλά και συνδυασμούς. Είναι το μοντέλο του πως θέλουμε να παίζουμε».

Για τη διαιτησία στο ματς στη Λάρισα και στο αποψινό παιχνίδι: «Δεν έχει μιλήσει το κλαμπ, δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας. Προτιμώ να είμαι με τους παίκτες μου και όχι στην... εξέδρα. Θα υπάρξει κάποιο σχόλιο όταν έχω πλήρη εικόνα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω. Θα την επιλέξω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν το ερώτημα έχει να κάνει με λάθη, είναι κατανοητό ότι όλοι κάνουν λάθη. Κι εγώ και οι παίκτες και οι διαιτητές. Είναι αρκετά νωρίς στη σεζόν για να μιλήσω. Αν υπάρχουν λάθη, ελπίζω να μην υπάρχει μία τάση για περισσότερα στις επόμενες αναμετρήσεις. Πρέπει να κάνουμε και αυτή τη συγκριτική παρουσίαση μεταξύ των αναμετρήσεων (σ.σ. υπονοώντας τα σφυρίγματα και στις άλλες αναμετρήσεις). Είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν θα βάλεις τα κλάματα, δεν έχουμε τέτοιο στυλ να παραπονούμαστε. Επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να πούμε και το ευχάριστο, με το πρώτο γκολ του Καλοσκάμη. Έχασε μια ευκαιρία με την ΑΕΛ, είναι ένα ταλέντο εξαιρετικό που αποτελεί την προοπτική για το μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον ίδιο».

Για το αν κάποιοι από τους παίκτες που αγωνίστηκαν σήμερα τον έβαλαν σε σκέψεις για την ενδεκάδα του πρωταθλήματος: «Βεβαίως. Είναι πολύ ευχάριστο να έχουμε παίκτες που μας βάζουν τέτοια διλήμματα. Είμαι υπέρ αυτού. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι πολύ θετική εξέλιξη αυτός ο υγιής ανταγωνισμός. Και στη Λάρισα είχα πει κάποια θετικά σχόλια και σήμερα περίμενα κάποια παραπάνω πράγματα από κάποιους. Κάποιοι ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι».

Για την ετοιμότητα του Ζοάο Μάριο και αν περιμένει επιστροφές: «Ο Ζοάο πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευφυή παίκτη. Παίζει για την ομάδα και έχει ποιότητα που εκτιμώ. Έχει καλή φυσική κατάσταση, είχε παίξει με την Μπεσίκτας. Χρειάζεται ίσως μια παραπάνω προσαρμογή, αλλά είναι έτοιμος. Είναι ένας από αυτούς με Πιερό και Καλοσκάμη που θέτουν κάποιο δίλημμα. Ο Γκατσίνοβιτς θα είναι έτοιμος να έρθει από τον πάγκο με τον Βόλο. Οι Ζίνι και Περέιρα θα αργήσουν λίγο παραπάνω για να μπουν».