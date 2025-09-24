Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού με 2-1 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

H ΑΕΚ έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος σκόραρε και έδωσε ασίστ.

Στο 26' ο Μάνταλος έβγαλε τη σέντρα, ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Πιερό με κεφαλιά εξ επαφής έκανε το 1-0. Ο Δικέφαλος βρήκε δεύτερο γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου. Στο 45+1' ο Ζοάο Μάριο πέρασε την μπάλα στον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος πλάσαρε στη γωνία του Ζίβκο Ζίβκοβιτς για το 2-0.

Στο 76ο λεπτό ο Γιόβιτς έχασε το... άχαστο. Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά, ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο διεθνής Σέρβος φορ σούταρε προ κενής εστίας και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 90' τα Καναρίνια έδωσαν χαρακτήρα θρίλερ στις καθυστερήσεις, καθώς ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Βίντα, ο Αγκίρε το εκτέλεσε εύστοχα και μείωσε σε 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.