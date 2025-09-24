Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον φοβερό και τρομερό Ταρέμι που σκοράρει και στον... ύπνο του και στέκεται και στις δηλώσεις του κόουτς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-2 του Ολυμπιακού στην Τρίπολη.

Ήρθε η στιγμή που και ο Ολυμπιακός δοκιμάστηκε αγωνιστικά στη League Phase του θεσμού του Κυπέλλου. Έχοντας ήδη εξηγήσει και προσεγγίσει το σκεπτικό του κόουτς Μεντιλίμπαρ οι αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είναι αρκετές και φυσικά απαιτήσεις υπάρχουν απ' όλους. Η αρχική 11άδα των Πειραιωτών είχε διαφοροποιήσεις και το βάρος σε επίπεδο τσεκαρίσματος έπεσε πάνω στους Καλογερόπουλο, Μάνσα, Ντιόγκο Νασιμέντο και Πνευμονίδη.

Εάν θέλουμε να δούμε συνολικά την εικόνα της αναμέτρησης ο Μάνσα για πρώτο του ματς έχει αναδείξει θετικά δείγματα και έδειξε πως θα μπορέσει να δώσει λύσεις στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός του πρώτου μέρους ήταν ιδιαίτερα καλός και απειλήθηκε ελάχιστα. Ο Ολυμπιακός της επανάληψης ήταν αυτός που προκάλεσε και τα δικαιολογημένα παράπονα του κόουτς Μεντιλίμπαρ που στις δηλώσεις του στάθηκε στο ότι πρακτικά κρατά μόνο το αποτέλεσμα. Στο β' μέρος υπήρξαν και αρκετές αλλαγές αλλά ο Ολυμπιακός δεν περιόρισε αισθητά τον Εμμανουηλίδη, που στο τέλος μετά από λάθος πάσα του Λιατσικούρα, ένα κενό στο κέντρο και λανθασμένη κάλυψη από την άμυνα κατάφερε να σκοράρει για το 1-2.

Ο παιχταράς Ταρέμι με 4 γκολ, 2 κερδισμένα πέναλτι και 1 ασίστ!

Ο Ιρανός από την άλλη συνεχίζει να αποτυπώνει στο χορτάρι το πόσο παιχταράς είναι. Μπορεί να βάζει γκολ ακόμα και όταν... κοιμάται. Σε 4 αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό έχει πλέον 4 τέρματα, 2 κερδισμένα πέναλτι και 1 ασίστ. Με κάθε τρόπο δείχνει το πόσο ποιοτικός στράικερ είναι. Εκτός των άλλων είναι παίκτης που θα παίξει και για την ομάδα. Με την επάνοδο του Γιάρεμτσουκ ο... πονοκέφαλος του Μεντιλίμπαρ θα είναι πραγματικά ιδιαίτερα μεγάλος.

Υπάρχουν αυτοί οι πολύ καλοί παίκτες που φαίνονται με το... καλημέρα. Ποδοσφαιρστές όπως ο πχ ο Σιπιόνι και οι Ταρέμι. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν τον χρόνο τους και προσαρμόζονται πιο αργά. Το σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τον καλύτερο δυνατό αγωνιστικό εαυτό απ' όλους τους παίκτες του για τη συνέχεια.

Ο Λανουά στο report του δικαίωσε τον Ολυμπιακό για το ντέρμπι αλλά δεν αρκεί αυτό

Διά στόματος Λανουά ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε για τη φάση του Καμπελά με τον Τετέ. Προσπερνάω το γεγονός ότι υπήρχαν και... φωνές που αμφισβητούν τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ και έναν άνθρωπο που ξέρει πολλά περισσότερα από τη διαιτησία από τους περισσότερους.

Φυσικά δεν αρκεί αυτή η δικαίωση / διαπίστωση (για τη φάση του πέναλτι). Εκείνο που θα μετρήσει είναι να υπάρχουν καλές διαιτησίες παντού και πολύ δε περισσότερο στα μεγάλα ματς. Όπως επίσης και ίδια αντιμετώπιση για όλες τις ομάδες και όχι όταν αδικείται ο Ολυμπιακός να μην... τρέχει τίποτα και όταν θεωρούν ορισμένοι ότι σε αγώνα του γίνεται λάθος σε βάρος αντιπάλου του να υπάρχει προσπάθεια να αναδειχθεί αυτό στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.