ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Πρώτη ασίστ Ζοάο Μάριο και παρθενικό γκολ Καλοσκάμη για το 2-0 (vid)
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με τον Παναιτωλικό για τη 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με προβάδισμα δυο τερμάτων. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε... παραγωγικό πρώτο μέρος και στο φινάλε βρήκε δεύτερο γκολ.
O Ζοάο Μάριο πέρασε την μπάλα στον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος πλάσαρε στη γωνία του Ζίβκο Ζίβκοβιτς για το 2-0. Πρώτη ασίστ για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό με τα κιτρινόμαυρα και παρθενικό γκολ για τον νεαρό Έλληνα χαφ με τη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος.
