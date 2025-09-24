Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το απαιτητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού συνεχίζεται με τη δύσκολη «έξοδο» στην Τρίπολη για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9, 17:00). Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος προχώρησε σε εννέα αλλαγές, σε σχέση με το ντέρμπι της Λεωφόρου, καθώς φανέλα βασικών διατήρησαν μόνο ο Καμπελά και ο Νασιμέντο.

O Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Πασχαλάκης θα είναι στην εστία, με τον Μπιανκόν να αγωνίζεται σε ρόλο δεξί μπακ, τον Μάνσα να κάνει ντεμπούτο στα στόπερ, στο πλευρό του πρώην Κιτρινομπλέ Καλογερόπουλου και τον Μπρούνο να είναι αριστερά.

Ο Νασιμέντο είχε χρησιμοποιηθεί στο «10» κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως στο ματς με τους Αρκάδες θα πάει στο «8», όντας παρτενέρ του Γκαρθία στη μεσαία γραμμή. Καμπελά και Γιαζίτζι θα είναι στα δυο «φτερά» της επίθεσης και ο Ταρέμι στην κορυφή.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης - Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος, Μπρούνο - Γκαρθία, Νασιμέντο - Καμπελά, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης - Ταρέμι