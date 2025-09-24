Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συνεχιστεί την Τετάρτη (24/9) με έξι αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι «μάχες» Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Παναιτωλικός.

Μετά τα... ορεκτικά της Τρίτης (23/9) ήρθε η ώρα για το «κυρίως πιάτο» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Την πρώτη ημέρα η Κηφισιά «έσωσε» το βαθμό στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση με την Καβάλα στη Δράμα, χάρη στο γκολ του Πατήρα, ενώ ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2, καθώς «λύγισε» τη μαχητική Μαρκό στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης συνεχίζεται την Τετάρτη (24/9) με έξι αναμετρήσεις.

Στις 15:00 στον πρώτο «Σουπερλιγκάτο» αγώνα τη ημέρας ο Βόλος θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την ίδια ώρα η Athens Kallithea θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο ματς της επιστροφής στη φυσική έδρα του κλαμπ της Καλλιθέας, στο «Ελ Πάσο». Στις 16:30 η Ελλάς Σύρου στο πρώτο παιχνίδι στο... ανανεωμένο γήπεδο της Ερμούπολης θα υποδεχτεί το Αιγάλεω.

Στις 17:00 ο Ολυμπιακός στον πρώτο του αγώνα στο Κύπελλο έχει δύσκολη «έξοδο» στην Τρίπολη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR, με το σύνολο του Σάββα Παντελίδη να ψάχνει την πρώτη της νίκη στην τρέχουσα χρονιά. Θυμίζουμε πως οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, στην οποία ο Γιαζίτζι έκοψε το «Γόρδιο Δεσμό» στο 90+2'.

Στις 19:00 η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Παναιτωλικό, ο οποίος έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα... σκληρό καρύδι κόντρα στους «μεγάλους». Θυμίζουμε πως τα Καναρίνια έχουν τέσσερις βαθμούς στο πρωτάθλημα στις έδρες Άρη (0-2) και ΠΑΟΚ (0-0), ενώ έφτασαν κοντά στο να κάνουν τη «ζημιά» στους Κίτρινους και στο Κύπελλο, αλλά η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ «λυτρώθηκε» με πέναλτι του Μορόν στις καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της «OPAP Arena» η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχτεί στην «ΑΕΛ Novibet Arena» τον Λεβαδειακό, ο οποίος στην πρεμιέρα της League Phase έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη της League Phase, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με το ευρύ 4-1.

Θυμίζουμε πως σε αυτόν τον γύρο δεν θα αγωνιστούν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, λόγω των υποχρεώσεων τους στο Europa League κι αμφότεροι θα παίξουν στην «έξτρα» (5η) αγωνιστική, στην οποία θα δώσει ματς και ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αγωνίστηκε στην 1η αγωνιστική του τουρνουά, λόγω της πρεμιέρας του Champions League.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 16:30

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου