Χιμένεθ: «Έπρεπε να... δαγκώνουμε στην επίθεση» (vid)

Newsroom
Ο Μανόλο Χιμένεθ

bet365

Ο τεχνικός του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της άμυνας των «κιτρίνων» στο ματς με την Μαρκό, αλλά είχε παράπονα από την επίθεση.

Ο Άρης αν και δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο θα περίμενε επικράτησε της Μαρκό με 1-0 και έκανε το δύο στα δύο στην League Phase του Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μανόλο Χιμένεθ που στον πάγκο των «κιτρίνων» μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος από την άμυνα, δεν δώσαμε το 100%, έπρεπε να… δαγκώνουμε στην επίθεση, συνηθισμένη εικόνα στο κύπελλο».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα