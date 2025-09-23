Χιμένεθ: «Έπρεπε να... δαγκώνουμε στην επίθεση» (vid)
Ο Άρης αν και δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο θα περίμενε επικράτησε της Μαρκό με 1-0 και έκανε το δύο στα δύο στην League Phase του Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μανόλο Χιμένεθ που στον πάγκο των «κιτρίνων» μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος από την άμυνα, δεν δώσαμε το 100%, έπρεπε να… δαγκώνουμε στην επίθεση, συνηθισμένη εικόνα στο κύπελλο».
