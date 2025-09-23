Χιμένεθ: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε μόνο με τον Μορόν»

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί – πάντα – οι ασθενέστερες ομάδες έχουν μεγαλύτερο κίνητρο στον θεσμό του Κυπέλλου, μίλησε επίσης για την αναγκαιότητα επιστροφής των τραυματισμών.

Ο Ισπανός προπονητής δεν κρύφτηκε σε ότι αφορά τη δυσκολία που είχε η ομάδα του στη δημιουργία, στη νίκη επί της Μαρκό. «Έχουμε προβλήματα από τη μέση και μπροστά γιατί με εξαίρεση τον Λορέν Μορόν έχουμε πολλούς τραυματίες στην επιθετική γραμμή. Πρέπει να προστατέψουμε σαν κόρη οφθαλμού τον Μορόν και χρειαζόμαστε τους τέσσερις τραυματίες που έχουμε. Πέραν αυτού, σήμερα κερδίσαμε λόγω της σοβαρότητας μας στην αμυντική γραμμή κι ελπίζω σύντομα η απόδοσή μας στην επίθεση να βελτιωθεί», είπε αρχικά και ρωτήθηκε επιμέρους για την απόδοση των παικτών κι αν υπήρχε έλλειψη κινήτρου.

«Χρειαζόμαστε σπεσιαλίστες στα γκολ και δεν μπορεί να είμαστε μόνο με τον Μορόν, ούτε όμως μπορούμε να τον πρεσάρουμε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γκάμπριελ για την προσπάθεια που κάνει σε μια θέση που δεν είναι η φυσική του. Όντως είναι σημαντικά τα γκολ στη φάση του Κυπέλλου, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μη δέχεσαι γκολ. Για μένα υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει ένας ποδοσφαιριστής. Φυσική και τεχνική κατάσταση, τακτική και ψυχολογία. Στο ποδόσφαιρο, κάθε φορά που παίζεις με ομάδες που ανήκουν σε χαμηλότερη κατηγορία, ο ασθενέστερος έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Γιατί; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Όσο κι αν μιλήσεις στους παίκτες στις προπονήσεις. Μπαίνουν με χαμηλότερο κίνητρο και χαμηλότερη ταχύτητα», είπε και παραδέχθηκε ότι διαπίστωσε έλλειψη κινήτρου.

Εκεί ρωτήθηκε για το αντίθετο. Αν δηλαδή θα έπρεπε οι παίκτες που έχουν ανάγκη να αποδείξουν τη σημασία της παρουσίας τους, θα έπρεπε να επιδείξουν μεγαλύτερο κίνητρο. «Όταν ένας παίκτης παίζει σε ομάδα στην οποία υπάρχουν πολλές αλλαγές και παίζει ο ίδιος ως αλλαγή θεωρεί τον εαυτό του δεύτερη επιλογή. Για να γίνει πρώτη επιλογή, θα πρέπει να το δείχνει όταν του δίνεται η ευκαιρία. Αυτοί οι τέσσερις σημαντικοί παίκτες που μας λείπουν θα μπορούσαν να ήταν σημαντικοί σε κάθε άλλη ομάδα, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους νεαρούς παίκτες για να δείξουν ότι είναι σημαντικοί για την ομάδα», απάντησε.