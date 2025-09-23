Ατρόμητος: Χωρίς Τζοβάρα στο Βόλο
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9, 15:00). O Λεωνίδας Βόκολος εκτός από τον γνωστό τραυματία Σωτήρη Τσιλούλη δεν θα έχει στη διάθεση του ούτε τον Γιώργο Τζοβάρα.
Ο νεαρός επιθετικός αποχώρησε με τραυματισμό από τις Σέρρες, καθώς υπέστη διάστρεμμα και τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Η αποστολή του Ατρόμητου
Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσάμι, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Πάλιουρας, Μπακού, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ
