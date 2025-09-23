Η αποστολή του Λεβαδειακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, στην «ΑΕΛ FC Novibet Arena» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9, 19:00).

O Νίκος Παπαδόπουλος έχει δυο «σταθερά» αγωνιστικά προβλήματα, καθώς εκτός από την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λάρισα παρέμειναν οι τραυματίες Μπάλτσι και Βέρμπιτς.

Φυσικά εκτός βρίσκεται και ο νεοαποκτηθέντας Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος χρειάζεται τον χρόνο του για να φτάσει τους συμπαίκτες του σε επίπεδο ετοιμότητας.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.