Όπως και στο πρώτο παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω, έτσι και στο αυριανό με τον Παναιτωλικό, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να... ανακατέψει την τράπουλα στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ.

Τα παιχνίδια έρχονται το ένα μετά το άλλο για την ΑΕΚ αυτό το διάστημα, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή στη Λάρισα. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ένωση δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ένα δεύτερο γκολ που κατά πάσα πιθανότητα θα τελείωνε το παιχνίδι.

Έπειτα από τρία σερί εκτός έδρας ματς, η ΑΕΚ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό την Τετάρτη (24/9, 19:00). Ένα ματς που πέφτει ενδιάμεσα σε αυτά του πρωταθλήματος και στο οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε rotation, όπως είχε κάνει πριν από μια εβδομάδα στο Αιγάλεω.

Ο Νίκολιτς τότε είχε αλλάξει όλα τα πρόσωπα της ενδεκάδας του και δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν κάνει το ίδιο και στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθούν άλλα τρία παιχνίδια με Βόλο εντός για το πρωτάθλημα, Τσέλιε εκτός στη Σλοβενία για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League και Κηφισιά εκτός έδρας πριν τη νέα διακοπή.

Οι Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο είναι δύο από τους παίκτες που αναμένεται να βρουν θέση στο αρχικό σχήμα, με τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ να μπαίνουν σιγά σιγά στην αγωνιστική εξίσωση. Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Πένραϊς και Οντουμπάτζο στα δύο άκρα της άμυνας και τον Βίντα με τον Χρυσόπουλο δίδυμο στους στόπερ. Στο άξονα της μεσαίας γραμμής οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς είναι πιθανό να ξεκινήσουν, με τους Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο και Μάνταλο να έχουν το προβάδισμα μεσοεπιθετικά και τον Πιερό να αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης.

Θέση διεκδικεί μεσοεπιθετικά και ο Ελίασον, κάτι που θα έφερνε σε αυτήν την περίπτωση τον Ζοάο Μάριο σε κεντρικό ρόλο πίσω από τον φορ, με τον Καλοσκάμη στο άλλο άκρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τους Περέιρα και Γκατσίνοβιτς να είναι στο γυμναστήριο, κάτι που σημαίνει ότι έχουν μπει πλέον σε φάση επιστροφής. Θυμίζουμε πως για το επόμενο διάστημα είναι εκτός ο Ζίνι.