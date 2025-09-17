ΟΦΗ και Ατρόμητος πήραν... ξεκούραστες εντός έδρας νίκες στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς οι Κρητικοί επικράτησαν της Καβάλας με 3-0 και οι Πριστεριώτες κόντρα στην Ελλάς Σύρου με 4-2.

Με το «δεξί» και με πολλά γκολ μπήκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος, κόντρα σε ομάδες Super League 2. Οι Κρητικοί νίκησαν την Καβάλα στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεντί Κουλέ» με 3-0, ενώ οι Πειρστεριώτες υπέταξαν τη νεοφώτιστη στη δεύτερη κατηγορία Ελλάς Σύρου με 4-2.

ΟΦΗ - Καβάλα 3-0

Αρκετά «σπάταλος» ήταν ο ΟΦΗ, καθώς μπορεί να επικράτησε της Καβάλας με 3-0, όμως έχασε σωρεία ευκαιριών για πολλά περισσότερα γκολ, όμως ο... αναπληρωματικός τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έκανε τρομερή εμφάνιση. Με εννέα παίκτες τελείωσε το ματς η ομάδα της Μακεδονίας.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι στο 6ο λεπτο με τον Κατσουλίδη και δευτερόλεπτα αργότερα ο τερματοφύλακας Ζωγράφος αποβλήθηκε για ανατροπή στον Σαλσέδο. Στο 21ο λεπτό ο Νους έκανε σπουδαία ατομική ενέργεια, πέρασε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 .

Οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς σημάδεψαν δις το δοκάρι στο πρώτο μέρος με Νέιρα και Μπόρχα. Στο 43ο λεπτό ήταν σειρά του Σενγκέλια να κάνει φανταστική ατομική ενέργεια και ο Γεωργιανός πλάσαρε για το 2-0.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την Καβάλα, καθώς ο Αλιατίδης δεν μπορούσε να συνεχίσει, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν δικαίωμα αλλαγής,καθώς έκαναν τρεις διακοπές στο πρώτο μέρος και συνέχισαν το ματς με εννέα παίκτες.

Στο 58' ο Νέιρα ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 με άπιαστο σουτ - βολίδα εκτός περιοχής. Από εκεί και πέρα οι παίκτες του ΟΦΗ και κυρίως ο Σαλσέδο έχασαν τα... άχαστα, καθώς βρήκαν απέναντι τους τον εξαιρετικό τερματοφύλακα Ιωαννίδη. Μάλιστα ο κίπερ της Καβάλας απέκρουσε και πέναλτι που εκτελεσε ο Σαλσέδο στο 77' ύστερα από παράβαση που κέρδισε ο ίδιος.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Μπόρχα (46΄Μαρινάκης), Λέουις, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Νέιρα, Καραχάλιος (60΄Βούκοτιτς), Σαλσέδο, Νους (69΄Ανδρούτσος), Σενγκέλια(46΄Αποστολάκης), Ράκονιατς (60΄Θεοδοσουλάκης).

Καβάλα (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23΄Ξυγκόρος) (41΄Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σηφναίος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (10΄Ιωαννίδης), Κουντουριώτης, Φικάι, Σγουρός.

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2

Γεμάτο γκολ ήταν το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Ελλάς Σύρου. Οι Περιστεριώτες πήραν το τρίποντο της νίκης επικρατώντας με 4-2 απέναντι στους νησιώτες που στην πρώτη τους συμμετοχή σε επαγγελματική κατηγορία και συγκεκριμένα στην Super League 2, έδειξαν πολύ ωραία στοιχεία πετυχαίνοντας και δύο τέρματα.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι μπήκαν εξαιρετικά δυνατά και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου πήραν προβάδισμα τριών γκολ. Αρχικά το σκορ άνοιξε στο 15' ο Τσακμπάκης μετά την πάσα του Φαν Βέερτ. Οι Περιστεριώτες συνέχισαν την πίεση, αλλά το δεύτερο γκολ το έβαλαν με την συμπλήρωση των 45 λεπτών. Δράστης ο Τσαντίλας που μετά την ασίστ του Μπάκου έκανε το 2-0. Αυτό μάλιστα δεν ήταν σκορ ημιχρόνου, καθώς στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παλμεζάνο με όμορφη εκτέλεση φάουλ έκανε το 3-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά κάνοντας με τον Τσαντίλα το 4-0 μετά από ασίστ πάλι του Μπάκου. Από εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγουν και να απειλήσουν και το κατάφεραν και με το παραπάνω. Αρχικά ο στο 81' ο Γώγος μετά από κόρνερ του Γιάκου έκανε το 4-1 και δύο λεπτά αργότερα ο Μπάμπης με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί (46’ Μίχορλ), Τσιγγάρας (56’ Καραμάνης), Μπακού, Παλμεζάνο (63’ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Κοντογιάννης, Γαρουφαλιάς, Μπάμπης, Γκέζος, Γώγος, Μούντριχας, Σκόνδρας, Τριμμάτης, Βερνάρδος, Βλάχος, Ζαφείρης.