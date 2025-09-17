Οι δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της Athens Kallithea από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 1-0.

Η Athens Kallithea μπορεί αυτή τη σεζόν να αγωνίζεται στη Super League 2, όμως στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ήταν παραπάνω από ανταγωνιστική, καθώς εκτός από το γεγονός ότι ηττήθηκε στο... γκολ, έχασε και ευκαιρίες για να σκοράρει.

Ο τεχνικός του κλαμπ της Αττικής, Κώστας Μπράτσος, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και τόνισε πως η ομάδα του... κοίταξε στα μάτια το Τριφύλλι.

Οι δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Νομίζω ότι βοηθήσαμε στο να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι.

Μπορεί να είμαστε μια κατηγορία κάτω, αλλά είχαμε καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε κι εμείς. Με αυτές τις μεγάλες ομάδες, αν δεν κάνεις τις ευκαιρίες γκολ δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Το γεγονός ότι δημιουργούμε ευκαιρίες όμως με γεμίζει ικανοποίηση για τους ποδοσφαιριστές.

Θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες και η ποιότητα του αντιπάλου ήταν αυτά που υπερίσχυσαν στο σημερινό παιχνίδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε και να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι.

Θέλω πάλι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της Athens Kallithea, γιατί μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπάθησαν να δείξουν ότι κοιτάμε τον αντίπαλο ως ίσος προς ίσο».

