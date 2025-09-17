Με γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο 30' ο Παναθηναϊκός, που είχε υπηρεσιακό τεχνικό τον Δημήτρη Κοροπούλη, νίκησε 1-0 την Athens Καλλιθέα, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, ενώ και οι φιλοξενούμενοι είχαν τρεις πάρα πολύ καλές στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Athens Kallithea στην Λεωφόρο σ' έναν αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κάνοντας το απαιτούμενο θετικό ξεκίνημα στον θεσμό. Ο Δημήτρης Κοροπούλης, που βρέθηκε στον πάγκο των «πρασίνων» ως υπηρεσιακός έδωσε ευκαιρία σε αρκετούς παίκτες στο αρχικό σχήμα με τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Μπρέγκου να αφήνουν καλές εντυπώσεις.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Δημήτρης Κοροπούλης κατέβασε τον Παναθηναϊκό με την κλασσική του διάταξη 4-3-3. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας για πρώτη φορά φέτος οι Γεντβάι και Ίνγκασον. Στα πλάγια οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς. Στην μεσαία γραμμή βρέθηκε ο Σιώπης μαζί με τους Ταμπόρδα και Μπρέγκου, με τον πρώτο να κάνει το ντεμπούτο του και τον δεύτερο να παίζει για πρώτη φορά βασικός σε επίσημο ματς. Στα πλάγια της επίθεσης ξεκίνησαν οι Τετέ και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή έπαιξε ο Ντέσερς.

Ο Κώστας Μπράτσος από την άλλη επέλεξε ένα 4-2-3-1 με τον Κρέσπι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας τους Πασαλίδη και Ματίγιεβιτς ενώ στα πλάγια έβαλε τους Πανάγου και Παυλάκη.

Στον άξονα θα παίξουν οι Κριμιτζάς και Μεταξάς ενώ μπροστά στους στην τριάδα είναι οι Καστίγιο, Γρίβας και Γκολφίνος. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σαταριάνο.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν εκείνος που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, ωστόσο τις στιγμές είχε και η Athens Kallithea.

Βασική πηγή κινδύνων για την εστία της Athens ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, που έκανε το ντεμπούτο, αλλά και ο Σίριλ Ντέσερς, που έπαιξε βασικός για πρώτη φορά. Η ομάδα της Αττικής από την άλλη εκμεταλλεύτηκε κάποια προβλήματα που υπήρχαν στην δεξιά πλευρά με τους Γεντβάι και Κώτσιρα για να κάνει τις ευκαιρίες της.

Επιθετική πρωτοβουλία ο Παναθηναϊκός, περίμενε τη στιγμή της η Athens

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους «πρασίνους» στο 3ο λεπτό με το τελείωμα του Ντέσερς να μην βρίσκει εστία. Ένα λεπτό αργότερα η Athens Kallithea «απάντησε» με την ευκαιρία του Γρίβα, που βρήκε κενό από τα δεξιά.

Το «τριφύλλι» απείλησε ξανά με σουτ του Κώτσιρα στο 6' και επτά λεπτά αργότερα ο Παυλάκης, ξανά από τα αριστερά, απείλησε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ακολούθησε μία διπλή ευκαιρία στο 14' με τον Ντέσερς να ηττάται αρχικά από τον Κρεσπί κι έπειτα τον Ταμπόρδα να σημαδεύει το δοκάρι. Ο Αργεντινός απείλησε και δύο λεπτά μετά, όταν τελείωσε την φάση στην κίνηση από γύρισμα του Ντέσερς, αλλά ο Πασαλίδης έδιωξε την μπάλα που είχε πορεία προς την εστία.

Το πέναλτι που πήρε πίσω ο Μόσχου και το γκολ

Στο 23' ο Μόσχου υπέδειξε πέναλτι για τον Παναθηναϊκό σε γύρισμα του Κώτσιρα θεωρώντας πως η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Ματίγιεβιτς. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής πήρε πίσω την απόφασή του.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να προσπαθεί και τελικά δικαιώθηκε στο 30ο λεπτό, όταν ο Τετέ έκανε μία τρομερή προσπάθεια από τα δεξιά, περνώντας όποιον βρήκε στον δρόμο του, μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα, με τον Ντέσερς να τελειώνει την φάση προ κενής εστίας.

Στην συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με τους «πρασίνους» να έχουν άλλη μία καλή στιγμή με τον Ταμπόρδα στο 33', όταν το τεχνικό σουτ που επιχείρησε από τα όρια της περιοχής πέρασε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στην Athens Kallithea, όταν ο Γκολφίνος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε και στην συνέχεια έκανε και δεύτερη επέμβαση άλλαξε πορεία στην μπάλα που συνέχισε να πηγαίνει προς την εστία.

Οι αλλαγές δεν βοήθησαν να βρει ρυθμό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 67' με το σουτ του Σιώπη που πέρασε άουτ, στο 76' με το σουτ του Μπακασέτα και λίγα δευτερόλεπτα με την κεφαλιά του Ίνγκασον, την οποία έβγαλε ο Κρεσπί με τρομερή απόκρουση.

Το «τριφύλλι» δεν το έβαλε κάτω, προσπάθησε να βρει το δεύτερο γκολ που θα τελείωνε το παιχνίδι. Στο 75' απείλησε με το ωραίο διαγώνιο τελείωμα του Μλαντένοβιτς, το οποίο απέκρουσε ο Κρεσπί ενώ δύο λεπτά μετά σκόραρε με τον Πάντοβιτς, όμως το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Από την στιγμή που δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι και με την ωραία συνεργασία που έκαναν οι Μπακασέτας με τον Πάντοβιτς στις καθυστερήσεις, όπου ο Τζούρισιτς δεν μπόρεσε να τελειώσει την φάση, το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος και ο Παναθηναϊκός πήρε μία οριακή νίκη που είχε ανάγκη.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68' Μπόκος), Ταμπόρδα (58' Τσέριν), Τετέ (68' Μπακασέτας), Ζαρουρί (78' Τζούρισιτς), Ντέσερς (78' Πάντοβιτς).

Athens Kallithea (πρ. Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Κρίμιτζας (78' Ζωγραφάκης), Μαυριάς (46' Ορμενάι), Γρίβας (46' Σαρδέλης), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64' Μεταξάς), Καστίγιο, Παυλάκης.