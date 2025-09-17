Σφαλιάρα για έναν ΠΑΟΚ που δεν ήξερε…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει την άποψή του για το απίστευτο 4-1 του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, για όσα πλήρωσε η ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά και τη διαχείριση αυτής της δύσκολης βραδιάς.

Τέτοιο καιρό πέρσι στον αγώνα πρωταθλήματος Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ το σκορ αντί για 1-0 ή 1-1 ή 2-1 πήγε στο 0-2 για τον Δικέφαλο! Φέτος σε έναν αγώνα κυπέλλου με βαθμολογία, όπου ο εξαιρετικός σαν ομάδα Λεβαδειακός έκανε… δύο ευκαιρίες, κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 4-1! Ποδόσφαιρο…

Το πρώτο και βασικό για όλους, αλλά ΚΥΡΙΩΣ για τον Λουτσέσκου και τους παίκτες του και έπειτα για τον κόσμο που κρίνει στο φινάλε, είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι μία καλή ομάδα με βασικό κορμό που τώρα έπρεπε να δοκιμάσει και αρκετούς -θεωρητικά- αναπληρωματικούς. Από εκεί και πέρα αν υπάρχει κάποιος που ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι ο Λεβαδειακός βρίσκεται ήδη μέσα στην καλύτερη εξάδα ελληνικών ομάδων, τότε ζει σε άλλη χώρα. Δεν είναι εύκολα… αποδεκτό κάτι τέτοιο γιατί μιλάμε για τον Λεβαδειακό, αλλά οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές και όχι λαϊκιστές.

Πέρα από το τακτικό κομμάτι, αυτό που κάνει τον Λεβαδειακό ξεχωριστό είναι η νοοτροπία του. Είναι ομάδα που θα παίξει με τον Ολυμπιακό και θα χάνει 2-0 ΑΛΛΑ θα πιστεύει ότι θα το γυρίσει! Ομάδα που μπορεί να κερδίζει έναν μεγάλο με 2-1 αλλά εκείνη δεν θα εφησυχάζει και θα ψάχνει το 3-1. Ο ΠΑΟΚ σήμερα φάνηκε να μην έχει ιδέα ποιον αντιμετωπίζει και κάπως έτσι γράφτηκε το ντροπιαστικό 4-1. Μεγάλο το λάθος της πνευματικής προετοιμασίας!

Το 4-1 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα; «Ας είμαστε σοβαροί, δεν ήμασταν εμείς καθηλωτικοί…» είπε ο θριαμβευτής Παπαδόπουλος που παρά τον ενθουσιασμό του ιστορικού αποτελέσματος, είχε καταλάβει ότι οι τελικές ήταν 5-15! Και όμως ο Λεβαδειακός με δύο φάσεις «δικές του» και τα πολλά αυτογκόλ του ΠΑΟΚ που μπροστά είχε και 3-4 μεγάλες φάσεις, κατάφερε να πετύχει το 4-1. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όταν απέναντί σου αρχές της χρονιάς δεν έχεις όποιον και όποιον, αλλά μία από τις πολύ καλές ομάδες της χώρας.

ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ROTATION;

Ο ΠΑΟΚ διασύρθηκε όσον αφορά στο σκορ, γιατί ήταν πολύ απροετοίμαστος να δώσει με αλλαγές έναν τέτοιο αγώνα κυπέλλου συνειδητοποιώντας που ακριβώς βρίσκεται, αλλά και τι μπορεί να κάνει και να παίξει ο αντίπαλός του. Η εικόνα δεν ήταν για 4-1, αλλά η μπάλα δεν ρωτάει… «τι θέλεις» και πολλές φορές δεν σου δίνει ό τι αξίζεις, φέρνοντάς σε απέναντι σε καταστάσεις που σε δοκιμάζουν. Αφού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βάλει 2-3 αυτογκόλ χωρίς ο αντίπαλος να τον απειλεί τόσο, τι περίμενε κανείς, έχοντας μπροστά και τρία-τέσσερα πολύ κακά τελειώματα όπως αυτό του Ιβανούσετς από τα πέντε μέτρα στο πρώτο ημίχρονο;

Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ μας εξέπληξε φέτος για πρώτη φορά σε έναν αγώνα που η ήττα μπορεί και να μην σημαίνει πολλά, ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ δεν μπει στην πρώτη τετράδα του group phase. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που έπρεπε σε αυτή τη φάση της χρονιάς να ενεργοποιήσει και άλλους παίκτες, είδε τι έγινε και τώρα θα έχει μπροστά του πιο δύσκολες καταστάσεις: Ποιους να βγάλει τώρα για να κάνει rotation όταν έχει μπροστά του κάθε τρεις μέρες… Παναιτωλικό-Μακάμπι-Τρίπολη-Θέλτα-Ολυμπιακό; Αυτά είναι τα δύσκολα τώρα με τις επιλογές… Που να ξαναβάλει τον Ιβανούσετς; Τον Γκουγκεσασβίλι; Ο Τέιλορ θα δούμε… Ακόμη και ο Κεντζιόρα έχασε για λίγο θέση βασικού και στο επόμενο ματς έγινε ο καλύτερος παίκτης του αντιπάλου!

ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες δύσκολες ή ντροπιαστικές βραδιές όπως παραδέχθηκε και ο Λουτσέσκου, είθισται στην Ελλάδα να λέγονται και γράφονται πράγματα που θα ικανοποιούν το θυμικό του κοινού που δεν ανέχεται τέτοια σκορ. Οκ… Ξέρετε… Εδώ, αυτά δεν υπάρχουν! Όλοι μα όλοι στα δύσκολα κρίνονται και αν ο ΠΑΟΚ διαφέρει σε πολλά με άλλους που κάνουν το άσπρο-μαύρο σε μισή ώρα και μεγαλοποιούν κάθε καλή ή κακή κατάσταση, είναι η διαχείριση των κρίσεων και των δύσκολων καταστάσεων. Όποιος θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ σαν άλλους που έχουν να σηκώσουν κεφάλι 5-10-15-30-45 χρόνια, μπορεί απόψε να φέρει την καταστροφή…

*Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα μεγάλο λάθος σε παραχώρηση νεαρού παίκτη δεν έχει κάνει. Με τον Φίλων υπάρχουν ερωτηματικά. Θα δούμε… Είναι εξαιρετική πάστα παίκτη και ανθρώπου και μακάρι κάποια στιγμή να φθάσει σε επίπεδο που ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει πίσω.