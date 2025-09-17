Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη ντροπή για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο να παίζουν ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από την ΑΕΚ, σε αυτό το πράγμα του Αιγάλεω και εστιάζει σε πρόσωπα...

Να κάτσεις λέει στο γραφείο σου να γράψεις για τον αγώνα της ΑΕΚ στο Αιγάλεω, για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου, να εστιάσεις στα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν και θα πάρουν ευκαιρία για να αναπτύξεις τα συμπεράσματά σου! Σωστή η αξίωση φυσικά από το κάθε μέσο, απόλυτα δικαιολογημένο, ώσπου διαπιστώνεις πού θα αγωνιστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές και πραγματικά μένεις... παγωτό! Τι να γράψεις; Πού να κάνεις focus για να αναλύσεις τι στ' αλήθεια χαρακτηριστικά από τον κάθε παίκτη; Σε ένα γήπεδο με επιεικώς απαράδεκτο αγωνιστικό χώρο όπου διά νόμου θα έπρεπε να απαγορεύεται να υπάρξει έστω διαδικασία προπόνησης, πόσο μάλλον αγώνα κανονικό, όπου οι όσοι αγωνιστούν θα επιδιώξουν να βγάλουν καλή εικόνα και φουλ ένταση δίχως να σκέφτονται αν θα χτυπήσουν και μάλιστα σοβαρά, τόσο που μπορεί να κόψει κανείς το επάγγελμα για πάντα!

Η ΑΕΚ τα κατάφερε να περάσει νικηφόρα (0-1 χάρη στον Πιερό) από αυτό το πράγμα που υποχρεώθηκε να αγωνιστεί (σε επίπεδο αγωνιστικού χώρου) και ελπίζουμε να το πέτυχε αναίμακτα, κοινώς δίχως απώλειες, κάποιον τραυματισμό εννοώ που θα ήταν τέτοιος όπου μια επένδυση θα πήγαινε ...κουβά! Έβγαλε την υποχρέωση με τον καλύτερο τρόπο: νικηφόρα και δίχως να δεχτεί για ένα ακόμη παιχνίδι τέρμα από τον αντίπαλο. Αυτό ήταν το ζητούμενο όπως και να δει πράγματα και πρόσωπα ο Μάρκο Νίκολιτς: κυρίως διάθεση, προσπάθεια και επιθυμία, διότι σε αυτό το άθλιο πράγμα που βαφτίζεται χορτάρι, δεν γίνεται να προσδοκά να δει έστω τα βασικά από το ποδόσφαιρο, το γράφω και το εννοώ σε απόλυτο βαθμό: σε γήπεδο που η μπάλα δεν είναι εφικτό να αλλάξεις κανονικά τρεις πάσες δίχως να σκέφτεται ο κάτοχος της μπάλας πώς πρέπει να την βρει, αλήθεια τώρα, τι να συζητάμε...;;;

Κι όμως τούτη τη φορά ήταν υπέρ αρκετό ότι η ΑΕΚ πήρε τη νίκη (ξανά) σε έναν αγωνιστικό χώρο πραγματικά βοσκοτόπι που θα έπρεπε να δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δικαιωματικά να λάβει σοβαρή οικονομική ενίσχυση! Κανείς δεν θα τους διεκδικούσε πίσω τα χρήματα και θα δικαιολογούνταν η αξίωση για λεφτά αξιοποίησης από την ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς καμία απολύτως υπερβολή παρακαλώ και ευτυχώς το αναγνώρισαν όλοι και κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Μα πραγματικά υπάρχει δηλαδή επιτροπή στην ΕΠΟ που έλεγξε το γήπεδο του Αιγάλεω και έδωσε έγκριση για διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα για τον θεσμό του Κυπέλλου σε αυτό το χάλι; Προσωπικά αν ήμουν ο Ζοάο Μάριο για παράδειγμα και μου έλεγε ο Νίκολιτς "σήκω μπαίνεις", θα του απαντούσα με απόλυτο σεβασμό σε εκείνον: "πλάκα μου κάνεις, σωστά;"! Άσχετα που ο διεθνής Πορτογάλος ήταν κύριος και μπήκε και έπαιξε κανονικά.

Αλήθεια δεν τους απασχολεί εκεί στην ΕΠΟ τι θα λένε στο εξωτερικό έπειτα από την εμπειρία τους σε τέτοιο δράμα σημαντικοί ποδοσφαιριστές όπως είναι όσοι από αυτούς αγωνίστηκαν από την ΑΕΚ; Δηλαδή να ρωτήσουν, μιας και αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τον Ζοάο Μάριο για την πρώτη του εντύπωση στην Πορτογαλία από τη συμμετοχή του πρώτη φορά σε ματς με τη νέα του ομάδα; Εκτιμούν ότι θα διαφημίσει το προϊόν μας; Κι άντε η Ένωση και οι παίκτες της έπαιξαν κορώνα γράμματα το ενδεχόμενο τραυματισμού και δεν τους νοιάζει στην ΕΠΟ για τους παίκτες της ομάδας του Μάριου Ηλιόπουλου, δεν μας γουστάρουν ντε, τα παιδιά του Αιγάλεω δεν τα σκέφτονται; Ειδικά τα μικρά που ένας σοβαρός τραυματισμός θα τους κόψει για πάντα το ποδόσφαιρο που λατρεύουν. Πραγματικά τι να πεις και από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις όλο αυτό το αίσχος.

Σε ότι αφορά στον αγώνα ξεχώρισαν θεωρώ, όσο μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο, παίκτες όπως οι Γκρούγιτς, Πένραις, Χρυσόπουλος, Καλοσκάμης και Πιερό, κανείς δεν υστέρησε και δεν είναι δυνατό επαναλαμβάνω να μιλήσουμε στα σοβαρά για το αντικείμενο... Αντιθέτως μπορούμε να σταθούμε στον κόσμο της ΑΕΚ που παρά τις απαγορεύσεις δεν άφησε την ομάδα μόνη της σε μια ακόμη έδρα, με περισσότερους από 500 Ενωσίτες να βρίσκονται στο γήπεδο και να δίνουν ρεσιτάλ εξέδρας και συμπεριφοράς! Κι όταν η ΑΕΚ έχει τον κόσμο της, όπως και στην Λιβαδειά, δύσκολα δεν θα πάρει έστω τη νίκη σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Τεράστια υπόθεση και αντίστοιχα μεγάλη υπόκλιση στον κόσμο του Δικέφαλου όπου για αυτό το άθλιο πράγμα και γήπεδο πλήρωσε 30 ευρώ εισιτήριο, αν είναι δυνατόν, 30 ευρώ... Ρε σεις που ζείτε...;;;

*Ένα ακόμη ματς το μηδέν στην άμυνα και συνεχίζουμε. Αλήθεια η ΕΛ.ΑΣ βρήκε μπάζα στο πέταλο που θα έδιναν εισιτήρια για τον κόσμο της ΑΕΚ για το ματς στην Λάρισα και αντί να δώσει εντολή να απομακρύνουν τα πάντα έως το Σάββατο, μιας και σήμερα Τετάρτη έκαναν τσεκ, αποφάσισαν απλά να μη δοθούν εισιτήρια στη φιλοξενούμενη; Δηλαδη Η Μ Α Ρ Τ Ο Ν!