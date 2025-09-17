Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδα μετά τις εννέα αναμετρήσεις της πρεμιέρας. Οι επτά ομάδες που πανηγύρισαν τρίποντο.

Ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. O Λεβαδειακός έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, καθώς υπέταξε τον ΠΑΟΚ με 4-1, έχει ίδια διαφορά τερμάτων με τον ΟΦΗ, όμως λόγω καλύτερης επίθεσης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έκαναν το «χρέος» τους κόντα στους κατά κατά μια κατηγορία κατώτερους αντιπάλους τους, Αιγάλεω και Athens Kallithea. Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός με πέναλτι στο φινάλε «λύγισε» τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα, λόγω της πρεμιέρας των Πειραιωτών στο Champions Legue και θα συναντηθούν μεταξύ τους στην «έξτρα» 5η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Leagu Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – Καβάλα 3-0

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1

Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Λεβαδειακός 3 (4-1) ΟΦΗ 3 (3-0) Ατρόμητος 3 (4-2) Βόλος 3 (3-1) Παναθηναϊκός 3 (1-0) ΑΕΚ 3 (1-0) Άρης 3 (1-0) ΑΕΛ Novibet 1 (2-2) Μαρκό 1 (2-2) Aστέρας AKTOR 1 (1-1) Κηφισιά 1 (1-1) Ηρακλής 0 (0-0) Ολυμπιακός 0 (0-0) Αιγάλεω 0 (0-1) Athens Kallithea 0 (0-1) Παναιτωλικός 0 (0-1) Ελλάς Σύρου 0 (2-4) Ηλιούπολη 0 (1-3) ΠΑΟΚ 0 (1-4) Καβάλα 0 (0-3)

Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Ποιες ομάδες προκρίνονται

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

5ος με 12ο 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

6ος με 11ο 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

7ος με 10ο 4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο). 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο). 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο). 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

23/9

Καβάλα - Κηφισιά 15:00

Άρης - Μαρκό 20:00

24/9