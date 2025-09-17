Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Δύο γκολ σε δύο λεπτά οι Βοιωτοί για το 4-1 (vids)
Ιδανικό στα όρια του μαγικού ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Λεβαδειακό στο ματς με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου μέσα σε δύο λεπτά ΄πέτυχαν δύο γκολ και έκαναν το 4-1 κόντρα στους Θεσσαλονικείς.
Αρχικά στο 48' ο Κεντζιόρα χωρίς τον παραμικρό λόγο έσπρωξε τον Φίλωνα μέσα στην περιοχή με τον Ζαμπαλά να δίνει το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε στο 51' ο Πεντρόσο κάνοντας έτσι το 3-1 για τους γηπεδούχους.
Δύο λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» πέτυχαν ακόμα ένα τέρμα. Συγκεκριμένα ο Ιβανούσετς έκανε λάθος, ο Μανθάτης πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ και σκόραρε για το 4-1 των Βοιωτών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.