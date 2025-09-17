Σαρωτικός ο Λεβαδειακός κατάφερε μέσα σε δύο λεπτά να πετύχει δύο γκολ και να κάνει το 4-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ιδανικό στα όρια του μαγικού ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Λεβαδειακό στο ματς με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου μέσα σε δύο λεπτά ΄πέτυχαν δύο γκολ και έκαναν το 4-1 κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Αρχικά στο 48' ο Κεντζιόρα χωρίς τον παραμικρό λόγο έσπρωξε τον Φίλωνα μέσα στην περιοχή με τον Ζαμπαλά να δίνει το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε στο 51' ο Πεντρόσο κάνοντας έτσι το 3-1 για τους γηπεδούχους.

Δύο λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» πέτυχαν ακόμα ένα τέρμα. Συγκεκριμένα ο Ιβανούσετς έκανε λάθος, ο Μανθάτης πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ και σκόραρε για το 4-1 των Βοιωτών.