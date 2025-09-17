Αιγάλεω - ΑΕΚ: Στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» ο Μάριος Ηλιόπουλος
Η ΑΕΚ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αντιμετωπίζοντας το Αιγάλεω στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».
Όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι και σε αυτό στο Αιγάλεω, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ήταν κοντά στην Ένωση.
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ βρέθηκε στις εξέδρες του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ένωσης και καθόταν μαζί με τον CEO, Μηνά Λυσάνδρου και τα υπόλοιπα στελέχη των κιτρινόμαυρων.
