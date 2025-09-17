Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ακόμα ένα εκτός έδρας ματς βρίσκεται στο γήπεδο παρακολουθώντας την ΑΕΚ στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αντιμετωπίζοντας το Αιγάλεω στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι και σε αυτό στο Αιγάλεω, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ήταν κοντά στην Ένωση.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ βρέθηκε στις εξέδρες του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ένωσης και καθόταν μαζί με τον CEO, Μηνά Λυσάνδρου και τα υπόλοιπα στελέχη των κιτρινόμαυρων.