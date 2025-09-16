Η αποστολή που ανακοίνωσε ο προσωρινός τεχνικός του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κοροπούλης για το ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea.

Ο Παναθηναϊκός μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, με προσωρινό προπονητή τον Δημήτρη Κοροπούλη ξεκινάει το απόγευμα της Τετάρτης τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι πράσινοι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase θα υποδεχθούν την Athens Kallithea και ο τεχνικός της Κ19 του τριφυλλιού δεν υπολογίζει τους τραυματίες Πελίστρι, Γερεμέγεφ, ενώ άφησε εκτός για να αποφορτιστούν τους Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλο, Σφιντέρσκι.

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του πρώτου αγώνα Κυπέλλου κόντρα στην Athens Kallithea («Απόστολος Νικολαΐδης», 17/9, 17:30).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Γερεμέγεφ (ράγισμα στο δάχτυλο του ποδιού), θεραπεία ο Πελίστρι και αποφόρτιση ο Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Δημήτρης Κοροπούλης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Νίκας, Πάντοβιτς, Μπόκος».