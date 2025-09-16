Αστέρας Τρίπολης: Με νέα πρόσωπα στην Κηφισιά
Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κηφισιά στο Ζηρίνειο (17/9, 15:00) με την οποία οι Αρκάδες ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Σάββας Παντελίδης αναμένεται να παρουσιάσει τον Αστέρα με νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα καθώς θα προχωρήσει σε rotation. Ο τραυματίας Αλάγκμπε έμεινε εκτός, όπως και διάφοροι ακόμα για λόγους αποφόρτισης.
Η αποστολή του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Μούμο, Φρόκου, Αλμύρας, Καλλαντζή, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Τζοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κέτου, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.
