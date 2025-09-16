Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον νεοαποκτηθέντα Λαρουσί να βρίσκεται για πρώτη φορά σε αυτήν.

Η Κηφισιά ξεκινάει τις υποχρεώσεις της αύριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενη τον Αστέρα Τρίπολης στο Ζηρίνειο (17/9, 15:00).

Στην αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας, Λαρουσί. Αντίθετα εκτός για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Χουχούμης και Αντόνισε καθώς και ο γνωστός τραυματίας Ζέρσον Σόουζα.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Πατήρας, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος.