Κηφισιά: Πρώτη φορά στην αποστολή ο Λαρουσί ενόψει Αστέρα Τρίπολης
Η Κηφισιά ξεκινάει τις υποχρεώσεις της αύριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενη τον Αστέρα Τρίπολης στο Ζηρίνειο (17/9, 15:00).
Στην αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας, Λαρουσί. Αντίθετα εκτός για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Χουχούμης και Αντόνισε καθώς και ο γνωστός τραυματίας Ζέρσον Σόουζα.
Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Πατήρας, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.