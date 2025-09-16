Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea

Στην διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με την Athens Kallithea στη πρεμιέρα τους για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Από το απόγευμα της Τρίτης (16/09) οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον εντός έδρας αγώνα με την Athens Kallithea την Τετάρτη (17/09-17:30) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Athens Kallithea στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (17/9, 17:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Athens Kallithea έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 1Β , 5Γ, 6, 7, 8Β, 12Β 15 € 1Α, 5Β , 8Α , 12Α 20 € 2, 5Α , 9, 11 25€ 10 55€ 3 135 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

