Κύπελλο Ελλάδας: Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Newsroom
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

bet365

Για πρώτη φορά στην ιστορία το Κύπελλο Ελλάδας θα διεξαχθεί με τη μορφή ενιαίου ομίλου, και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα κριτήρια σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία.

Η κλήρωση του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) στο ξενοδοχείο Grand Hyatt και με μια εκδήλωση που είχε ιστορική σημασία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η διοργάνωση θα διεξαχθεί -αρχικά- με τη μορφή ενιαίου ομίλου, League Phase δηλαδή, όπως τη συναντάμε από πέρσι στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Επίσης, η διαδικασία έγινε για πρώτη φορά δίχως τα καθιερωμένα μπαλάκια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού, ακριβώς ότι συμβαίνει και σε Champions, Europa και Conference League. Από την κλήρωση ξεχώρισε το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ (4η αγωνιστική, 2-4 Δεκεμβρίου) αλλά και το ταξίδι του Κυπελλούχου Ολυμπιακού στην Ερμούπολη, για να αντιμετωπίσει την πρωτάρα στη Superleague 2, Ελλάς Σύρου.

Δείτε Επίσης

Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων
Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων

Όπως έγινε γνωστό, οι 4 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας περνούν απευθείας στα προημιτελικά, ενώ όσες τερματίσουν από την 5η έως και την 12η θέση, θα παίξουν μονό αγώνα Playoff, χωρίς παράταση. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση ισοβαθμίας; Δείτε παρακάτω αναλυτικά.

 

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα