Για πρώτη φορά στην ιστορία το Κύπελλο Ελλάδας θα διεξαχθεί με τη μορφή ενιαίου ομίλου, και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα κριτήρια σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία.

Η κλήρωση του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) στο ξενοδοχείο Grand Hyatt και με μια εκδήλωση που είχε ιστορική σημασία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η διοργάνωση θα διεξαχθεί -αρχικά- με τη μορφή ενιαίου ομίλου, League Phase δηλαδή, όπως τη συναντάμε από πέρσι στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Επίσης, η διαδικασία έγινε για πρώτη φορά δίχως τα καθιερωμένα μπαλάκια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού, ακριβώς ότι συμβαίνει και σε Champions, Europa και Conference League. Από την κλήρωση ξεχώρισε το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ (4η αγωνιστική, 2-4 Δεκεμβρίου) αλλά και το ταξίδι του Κυπελλούχου Ολυμπιακού στην Ερμούπολη, για να αντιμετωπίσει την πρωτάρα στη Superleague 2, Ελλάς Σύρου.

Όπως έγινε γνωστό, οι 4 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας περνούν απευθείας στα προημιτελικά, ενώ όσες τερματίσουν από την 5η έως και την 12η θέση, θα παίξουν μονό αγώνα Playoff, χωρίς παράταση. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση ισοβαθμίας; Δείτε παρακάτω αναλυτικά.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025