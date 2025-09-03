Δείτε στο Gazzetta τους αντιπάλους και το πρόγραμμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στη League Phase του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας.

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) η κλήρωση της League Phase για το φετινό Κύπελλο Ελλάδας, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τους αντιπάλους και το πρόγραμμά της στον θεσμό.

Μια κλήρωση που πρώτη φορά έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως και στις κορυφαίες διοργανώσεις της UEFA και φυσικά για πρώτη φορά θα έχει ενιαία βαθμολογία. Η Ένωση κληρώθηκε με Αιγάλεω, Παναιτωλικό, Ηλιούπολη και ΟΦΗ.

Δυο παιχνίδια εντός έδρας και δυο εκτός, με τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 4 πρώτες θέσεις να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, και τις υπόλοιπες από 5-12 να παίζουν στα Playoffs.

Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase