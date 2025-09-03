ΑΕΚ, κλήρωση Κυπέλλου: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της Ένωσης στη League Phase
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) η κλήρωση της League Phase για το φετινό Κύπελλο Ελλάδας, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τους αντιπάλους και το πρόγραμμά της στον θεσμό.
Μια κλήρωση που πρώτη φορά έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως και στις κορυφαίες διοργανώσεις της UEFA και φυσικά για πρώτη φορά θα έχει ενιαία βαθμολογία. Η Ένωση κληρώθηκε με Αιγάλεω, Παναιτωλικό, Ηλιούπολη και ΟΦΗ.
Δυο παιχνίδια εντός έδρας και δυο εκτός, με τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 4 πρώτες θέσεις να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, και τις υπόλοιπες από 5-12 να παίζουν στα Playoffs.
Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase
- Αιγάλεω (εκτός) - 16-18 Σεπτεμβρίου
- Παναιτωλικός (εντός) - 23-25 Σεπτεμβρίου
- Ηλιούπολη (εκτός) - 28-30 Οκτωβρίου
- ΟΦΗ (εντός) - 2-4 Δεκεμβρίου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.