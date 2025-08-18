Οι 12 νεαροί ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για το νοκ άουτ ματς με το Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να συμπληρώσει... 12αδα για το μονό παιχνίδι με το Βόλο για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Ηπειρώτες θα φιλοξενήσουν τον «Σουπερλιγκάτο» Βόλο στους Ζωσιμάδες (19/8, 17:00), κόντρα στις αντιξοότητες και όπως είχε προαναγγήλει ο Νίκος Σιόντης οι γηπεδούχοι θα κατέβουν με μια ενδεκάδα και μια αλλαγή.

Υπηρεσιακός προπονητής για αυτήν την αναμέτρηση θα είναι ο Αλέκος Τάτσης, ενώ αναμένεται στη συνέχεια να αναλάβει την ομάδα ο Νίκος Κούστας.

Η 12αδα του ΠΑΣ Γιάννινα για τον αγώνα με το Βόλο