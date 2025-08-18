ΠΑΣ Γιάννινα: Οι 12 παίκτες ηλικίας 15-22 ετών για το ματς με το Βόλο
Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να συμπληρώσει... 12αδα για το μονό παιχνίδι με το Βόλο για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Ηπειρώτες θα φιλοξενήσουν τον «Σουπερλιγκάτο» Βόλο στους Ζωσιμάδες (19/8, 17:00), κόντρα στις αντιξοότητες και όπως είχε προαναγγήλει ο Νίκος Σιόντης οι γηπεδούχοι θα κατέβουν με μια ενδεκάδα και μια αλλαγή.
Υπηρεσιακός προπονητής για αυτήν την αναμέτρηση θα είναι ο Αλέκος Τάτσης, ενώ αναμένεται στη συνέχεια να αναλάβει την ομάδα ο Νίκος Κούστας.
Η 12αδα του ΠΑΣ Γιάννινα για τον αγώνα με το Βόλο
- Ηλίας Γρηγορίου - 17χρονος τερματοφύλακας
- Αλέξανδρος Δούμας - 22χρονος αμυντικός
- Βασίλης Καπέρδας - 21χρονος χαφ
- Βασίλης Αθανασίου - 20χρονος εξτρέμ
- Παναγιώτης Καφεντζής - 19χρονος αμυντικός
- Νίκος Τζοβάρας - 18χρονος επιθετικός
- Φώτης Γκόγκας - 17χρονος αμυντικός
- Παναγιώτης Χαλάτσης - 17χρονος αμυντικός
- Κωσνταντίνος Ντεκουμές - 17χρονος αμυντικός
- Δημήτρης Φλώρος - 18χρονος επιθετικός
- Λευτέρης Γκρέστας - 16χρονος αμυντικός
- Νίκος Αναγνώστου - 15χρονος επιθετικός
