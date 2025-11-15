Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΣ Γιάννινα αποτελεί ο Νίκος Κούστας με τους Ηπειρώτες να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας με τον νεαρό τεχνικό.

Το άσχημο ξεκίνημα του ΠΑΣ Γιάννινα στην Super League 2 φέρνει αλλαγές και στον πάγκο της ομάδας, καθώς οι Ηπειρώτες ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Νίκο Κούστα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει ότι, ύστερα από συζήτηση μεταξύ της Διοίκησης και του προπονητή Νίκου Κούστα, και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το καλό και το μέλλον της ομάδας, αποφασίστηκε η από κοινού λύση της συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, με καθαρή διάθεση και από τις δύο πλευρές να προστατευθεί η ομάδα, αλλά και ο ίδιος ο προπονητής.

Στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, ο προπονητής είναι συχνά ο πρώτος που επωμίζεται το βάρος των αποτελεσμάτων ακόμα και αν δεν του αναλογεί η αποκλειστική ευθύνη.

Αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο την αξία και το έργο του.

Το αναγνωρίζουμε, το σεβόμαστε και στεκόμαστε δίπλα στον Νίκο Κούστα, ο οποίος λειτούργησε πάντα με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλό ήθος.

Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του στον πάγκο του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ και για την προσπάθεια που κατέβαλε στην πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας της ομάδας μας.

Του ευχόμαστε ειλικρινά κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ζωή στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται για όλους μας.

Ο Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ προχωρά με ενότητα, σοβαρότητα και προσήλωση στον στόχο της αναγέννησης και της επιστροφής εκεί όπου ανήκει».