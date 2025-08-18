Σιόντης: «Με 11+1 πολεμιστές στον αγωνιστικό χώρο, παίζουμε για την τιμή και την αξιοπρέπεια μας»

Το μήνυμα του Νίκου Σιόντη για τον αγώνα Κυπέλλου του ΠΑΣ Γιάννινα με το Βόλο και το κάλεσμα προς τους Ηπειρώτες φιλάθλους.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δίνει μεγάλο αγώνα για την επιβίωση του με «μπροστάρη» τον Νίκο Σιόντη και μια πρώτη νίκη είναι η συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας. Οι Γιαννιώτες θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (19/8) τον «Σουπελιγκάτο» Βόλο στους «Ζωσιμάδες», έχοντας 12 ποδοσφαιριστές και ο Ηπειρώτης επιχειρηματίας με ανάρτηση του έστειλε το μήνυμα του για αυτήν την αντίξοη «μάχη», ενώ έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Σιόντης ο σημαντικότερος «αγώνας» θα δοθεί την Πέμπτη (21/8), όπου θα κριθεί το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η ανάρτηση του Νίκου Σιόντη

«11 + 1 πολεμιστές στον αγωνιστικό χώρο – χιλιάδες στις κερκίδες.

Μετά από έναν τιτάνιο αγώνα για να ξανασταθεί ο ΠΑΣ στα πόδια του, με ελάχιστο χρόνο για στελέχωση και προετοιμασία, ήρθε η ώρα για τον 1ο επίσημο αγώνα της χρονιάς.

Μετά από 30 μέρες μάχης για να κρατήσουμε την ομάδα ζωντανή, οι 11 +1 μπαίνουν στο γήπεδο.

Δεν παίζουμε για το αποτέλεσμα. Παίζουμε για την τιμή μας, την αξιοπρέπειά μας και την επόμενη μέρα.

Κι αυτή η επόμενη μέρα κρίνεται δύο μέρες μετά, στην πιο σκληρή μάχη: στην ΕΕΑ και στην πολυπόθητη άδεια που θα μας επιτρέψει να ονειρευτούμε ξανά.

Αν οι 11 + 1 μπορούν να σταθούν μόνοι απέναντι σε όλα, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να λείψουμε.

Την Τρίτη γεμίζουμε τους Ζωσιμάδες.

Για την πόλη. Για τον Ταύρο.

Όλοι μαζί – όλοι Ζωσιμάδες!».