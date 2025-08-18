Κύπελλο Ελλάδας: Οι 23 που πήρε ο Μπάτσι στην αποστολή του Πανσερραϊκού για το ματς με την Καβάλα
Η ενημέρωση από τον Πανσερραϊκό για τα της αποστολής:
«Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Δευτέρας στο Αθλητικό της κέντρο, στο Πάρκο Ομόνοιας, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καβάλα την Τρίτη 19/08 στις 17:00, στο Ανθή Καραγιάννη, σε νοκ άουτ αγώνα και θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Παπαδημητρίου, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Σαββίδης, Μασκανάκης, Ιβάν, Φαλέ. Εκτός αποστολής έμειναν ο Μπατίστ, ο Ζιντάν και ο Σαλβάνος που κάνουν ατομικό πρόγραμμα, οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν και οι Πουρλιοτόπουλος, Ζελέν».
