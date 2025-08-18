Δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη - πρόκριση του Παναιτωλικού στην έδρα της Νίκης Βόλου, με 2-1.

Πρόκριση - θρίλερ για τον Παναιτωλικό! Οι Αγρινιώτες τα βρήκαν δύσκολα κόντρα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Νίκη Βόλου, της Super League 2, όμως χάρη σε γκολ του διεθνή Κουβανού φορ Χόρχε Αγκίρε στο 90+7', πήρε τη νίκη με 2-1 και μαζί την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 19' ο Γκαρθία έκανε υπέροχη διαγώνια μπαλιά, ο Αποστολόπουλος έβγαλε τη σέντρα, ο Γαλιάτσος έπιασε διαγώνιο σουτ, το οποίο... μετέτρεψε σε ασίστ ο Λουίς, καθώς πλάσαρε από κοντά για το 0-1.

Οι Βολιώτες ήταν ανώτεροι στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισαν στο 76'. Έπειτα από ωραίο 1-2 Λώλη και Λουκίνα ο πρώτος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσάβες για το 1-1.

Τα Καναρίνια κατάφεραν να γλιτώσουν τα πέναλτι, καθώς στην τελευταία φάση του ματς ο Ματσάν σήκωσε την μπάλα, ο Λουίς με το στήθος την έστρωσε στον Αγκίρε, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 2-1 και «λύτρωσε» τον Παναιτωλικό.