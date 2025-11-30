Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα - Γιάρεμτσουκ και 7 αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ
Σε σχέση με τον αγώνα με τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός έχει επτά αλλαγές στη βασική του 11άδα. Με τη Ρεάλ ο Τζολάκης ήταν στην εστία, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του στην άμυνα. Οι Μουζακίτης - Ντάνι Γκαρθία ήταν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Έσε να βρίσκεται στον πάγκο. Ποντένσε - Ζέλσον Μαρτίνς οι εξτρέμ και ο Τσικίνιο είχε επιτελικό ρόλο πίσω από τον φορ Ελ Καμπί.
Τώρα με τον Παναιτωλικό υπάρχουν επτά νέα πρόσωπα: Κοστίνια, Μάνσα, Μπρούνο, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ. Η διάταξη για τον Παναιτωλικό: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Μάνσα και Μπρούνο. Κέντρο με Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο με άκρα με τους Ζέλσον - Στρεφέτσα και μπροστά οι Γιάρεμτσουκ - Ελ Καμπί.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Βέζο, Ροντινέϊ, Γιαζίτζι, Καμπελά, Μουζακίτης και Γκαρθία.
