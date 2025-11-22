Από τον Βόλο αναφέρθηκαν στο γιατί δεν δίνουν εισιτήρια στον Λεβαδειακό για το ματς της Δευτέρας

Ο Βόλος τη Δευτέρα στις 18.00 θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ένα ματς, ανάμεσα σε δύο ομάδες της περιφέρειας που έχουν εντυπωσιάσει έως τώρα την τρέχουσα σεζόν. Στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο, θα υπάρχουν φίλοι μόνο της τοπικής ομάδας. Ο Λεβαδειακός δεν πήρε εισιτήρια κι έτσι δεν θα υπάρχει ανοιχτή θύρα για τους φίλους του.

Ποιος είναι ο λόγος; Σύμφωνα με όσα διέρρεαν από τον Βόλο, έχει σχέση με την περσινή συμπεριφορά των φιλοξενούμενων οπαδών, οι οποίοι όπως τονίζουν από την ομάδα της Μαγνησίας, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έβριζαν χυδαία την πόλη και τη διοίκηση της ομάδας. Στον Βόλο, παράλληλα, επισήμαιναν ότι για τους ίδιους λόγους δεν ανοίγει εξέδρα ούτε για τους οπαδούς του Ατρομήτου, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν διατίθενται εισιτήρια και στους οπαδούς του Άρη, λόγω των επεισοδίων το 2021.

Ο Βόλος, παράλληλα, μοίρασε αθλητικό υλικό σε σχολείο. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ:

«Για μία ακόμη φορά, η ΠΑΕ Βόλος απέδειξε έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα νέα παιδιά και κυρίως δίπλα στην κοινωνία του Βόλου.

Αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών του Βόλου αλλά και του τεχνικού επιτελείου των Ακαδημιών, βρέθηκε χθες, Παρασκευή, στο 2ο πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου, κατόπιν πρόσκλησης της διευθύντριας Σοφίας Κανταράκη.

Οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για αρκετή ώρα με τα παιδιά, να μοιράσουν αυτόγραφα και εισιτήρια του αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδειακό, ενώ εκπροσωπώντας την ομάδα του Βόλου παρέδωσαν στο σχολείο ένα ολοκαίνουργιο τραπέζι πινγκ – πονγκ καθώς και μπάλες ποδοσφαίρου. Η δωρεά αυτή, αποτελεί μέρος των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της ομάδας μας, με στόχο της προώθηση της άθλησης στις νεαρές ηλικίες.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το νέο αθλητικό εξοπλισμό, εκφράζοντας τη χαρά και τις ευχαριστίες τους. Η ομάδα του Βόλου θα συνεχίσει να στηρίζει την τοπική κοινωνία και να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και τις αξίες του».



