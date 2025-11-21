Ο Λεβαδειακός ζήτησε εισιτήρια από τον Βόλο για τον αγώνα του Πανθεσσαλικού Σταδίου (24/11, 18:00), όμως οι γηπεδούχοι αρνήθηκαν.

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (24/11) με δυο αναμετρήσεις, καθώς η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ (20:00), ενώ ο Βόλος θα φιλοξενήσει το Λεβαδειακό (18:00) σε ματς... βγαλμένο από τα Play Offs 5-8. Θμίζουμε πως πριν τη σέντρα της αγωνιστικής οι Βοιωτοί είναι στην 4η θέση με 18 βαθμούς, σε ισοβαθμία με τους 5ους Θεσσαλούς.

Στις τάξεις του Λεβαδειακού επικρατεί δυσαρέσκεια, καθώς το αίτημα για να ανοίξει θύρα φιλοξενούμενων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απορρίφθηκε. Θυμίζουμε πως στην τρέχουσα σεζόν Βοιωτοί φίλαθλοι έχουν ακολουθήσει την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου σε εκτός έδρας ματς, όπως στο Περιστέρι και στη Λάρισα.

Αξιοσημείωτο πως ο Βόλος συνήθως δίνει εισιτήρια για τις ανάγκες φιλοξενούμεων, όπως έκανε και φέτος στα ματς με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στα οποία έδωσαν το παρών πάνω από 7.000 φίλαθλοι.