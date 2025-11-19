Βόλος-Λεβαδειακός: Η ΚΕΔ άλλαξε τον ορισμό του Ευαγγέλου βάζοντας νέο VAR
Η ΚΕΔ προχώρησε στην αλλαγή του Ευαγγέλου, που ήταν VAR στο Βόλος-Λεβαδειακός, μετά την επιστολή του κλαμπ της Μαγνησίας.
Μετά την επιστολή που έστειλε ο Βόλος στον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, η ΚΕΔ αποφάσισε να αλλάξει τον Ευαγγέλου, τον οποίο είχε ορίσει ως VAR στον αγώνα της ομάδας της Μαγνησίας με τον Λεβαδειακό.
Αυτό συνέβη, επειδή, όπως εξήγησαν οι Βολιώτες, έχουν ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του για διαιτητικές αποφάσεις του σε παλαιότερο αγώνα της ομάδας τους. Την θέση του στο VAR του αγώνα με τον Λεβαδειακό πήρε ο Μιχάλης Ματσούκας.
