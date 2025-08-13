Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για την Α' Φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μπαίνουμε πλέον σιγά σιγά στην... τελική ευθεία του καλοκαιριού και οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν. Η ΕΟΚ μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Α' Φάσης του Κυπέλλου.

Στην παρούσα φάση θα συμμετέχουν ομάδες από τις δύο μικρότερες Εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή από τη National League 2 και τη National League 1.

Μεταξύ άλλων σε αυτούς τους πρώτους αγώνες θα βρίσκεται ο Απόλλων Πάτρας, ο ΑΟΠ Φαλήρου και ο Εθνικός Λιβαδειάς.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου

Σωματεία NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 13/09/2025 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 17.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 13/09/2025 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 13/09/2025 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ 17.00 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13/09/2025 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 17.00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13/09/2025 Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 17.00 ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13/09/2025 ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17.00 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ 13/09/2025 ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ 17.00 ΧΑΝΘ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 13/09/2025 Η.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 18.30 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σωματεία NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)