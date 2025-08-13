Κύπελλο Ελλάδος: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Α' Φάσης

Κύπελλο Ελλάδος: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Α' Φάσης

Σπύρος Μαρκεζίνης
Το τρόπαιο του κυπέλλου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για την Α' Φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μπαίνουμε πλέον σιγά σιγά στην... τελική ευθεία του καλοκαιριού και οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν. Η ΕΟΚ μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Α' Φάσης του Κυπέλλου.

Στην παρούσα φάση θα συμμετέχουν ομάδες από τις δύο μικρότερες Εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή από τη National League 2 και τη National League 1.

Μεταξύ άλλων σε αυτούς τους πρώτους αγώνες θα βρίσκεται ο Απόλλων Πάτρας, ο ΑΟΠ Φαλήρου και ο Εθνικός Λιβαδειάς.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου

Σωματεία NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

 
ΗΜ/ΝΙΑΓΗΠΕΔΟΩΡΑΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
13/09/2025ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ17.00ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
13/09/2025ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ17.00ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
13/09/2025ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ17.00ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
13/09/2025ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ17.00ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
13/09/2025Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ17.00ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
13/09/2025ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ17.00ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
13/09/2025ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ17.00ΧΑΝΘ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
13/09/2025Η.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ18.30ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σωματεία NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

ΗΜ/ΝΙΑΓΗΠΕΔΟΩΡΑΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
13/09/2025Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ17.00ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
13/09/2025ΔΑΙΣ17.00ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13/09/2025ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ17.00ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
13/09/2025ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ15.00ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
13/09/2025ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ17.00ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
13/09/2025ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ17.00ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
13/09/2025ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ17.00ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.
13/09/2025ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ17.00ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
13/09/2025ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ15.00ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
