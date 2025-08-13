Κύπελλο Ελλάδος: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Α' Φάσης
Μπαίνουμε πλέον σιγά σιγά στην... τελική ευθεία του καλοκαιριού και οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν. Η ΕΟΚ μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Α' Φάσης του Κυπέλλου.
Στην παρούσα φάση θα συμμετέχουν ομάδες από τις δύο μικρότερες Εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή από τη National League 2 και τη National League 1.
Μεταξύ άλλων σε αυτούς τους πρώτους αγώνες θα βρίσκεται ο Απόλλων Πάτρας, ο ΑΟΠ Φαλήρου και ο Εθνικός Λιβαδειάς.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου
Σωματεία NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|13/09/2025
|ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
|17.00
|ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
|13/09/2025
|ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
|17.00
|ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
|13/09/2025
|ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
|17.00
|ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|13/09/2025
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
|17.00
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|13/09/2025
|Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
|17.00
|ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|13/09/2025
|ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|17.00
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
|13/09/2025
|ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ
|17.00
|ΧΑΝΘ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
|13/09/2025
|Η.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
|18.30
|ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σωματεία NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|13/09/2025
|Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ
|17.00
|ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
|13/09/2025
|ΔΑΙΣ
|17.00
|ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|13/09/2025
|ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
|17.00
|ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
|13/09/2025
|ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
|15.00
|ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|13/09/2025
|ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|17.00
|ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|13/09/2025
|ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|17.00
|ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|13/09/2025
|ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
|17.00
|ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.
|13/09/2025
|ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
|17.00
|ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
|13/09/2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|15.00
|ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
