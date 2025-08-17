Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό για το Κύπελλο Ελλάδας με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος να βρίσκεται στην αποστολή των Βοιωτών στο πρώτο επίσημο ματς για τη νέα σεζόν.

Τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2025/26 ξεκινάει τη Δευτέρα (18/8) ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Μακεδονικό (17:00) για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την αποστολή τους με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Σεμπαστιάν Παλάσιος να βρίσκεται μέσα στους 23 ποδοσφαιριστές. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Λοντίγκιν, Μακάνιο, Πλέγας, Κάσσος και Γιοκέ.

Στην αποστολή του Λεβαδειακού βρίσκονται οι: Γκαραβέλης, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτζι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.