Λεβαδειακός: Στην αποστολή ο Παλάσιος για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Μακεδονικό
Τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2025/26 ξεκινάει τη Δευτέρα (18/8) ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Μακεδονικό (17:00) για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την αποστολή τους με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Σεμπαστιάν Παλάσιος να βρίσκεται μέσα στους 23 ποδοσφαιριστές. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Λοντίγκιν, Μακάνιο, Πλέγας, Κάσσος και Γιοκέ.
Στην αποστολή του Λεβαδειακού βρίσκονται οι: Γκαραβέλης, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτζι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.