Το εναρκτήριο video της γιορτής του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια, στο οποίο ο Όμιλος... αναβίωσε το Ηράκλειο του 1925 μέσω AI.

H μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό video!

Με αφορμή την ίδρυση του Ομίλου πριν από ένα αιώνα, οι Κρητικοί... ζωντάνεψαν το Ηράκλειο του 1925!

Οι ιδρυτές, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του ΟΦΗ περνούν μπροστά από τα μάτια μας και "ζωντανεύουν" τα πρώτα, ιστορικά χρόνια του Ομίλου.