Κύπελλο Ελλάδος: Με League Phase αλά... UEFA η νέα διοργάνωση

Η ΕΠΟ παρουσίασε το σχέδιό της για το νέο Κύπελλο Ελλάδος με προκριματική φάση, League Phase στα πρότυπα της UEFA και μονούς προημιτελικούς.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστά τα πλάνα της για τη νέα μορφή που θα δώσει στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, οι διεργασίες για την οποία είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό.

Οι ιθύνοντες της ΕΠΟ παρουσίασαν μία πλήρως αλλαγμένη διοργάνωση η οποία θα περιλαμβάνει:

Προκριματικό Γύρο: Εκεί θα συμμετέχουν οι 17 ομάδες της SL2 (δεν συμμετέχουν ομάδες Β') και όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-14 της SL1

League Phase όπου θα συμμετέχουν όσες ομάδες φτάσουν εκεί από τον προκριματικό γύρο, αλλά και οι ομάδες της SL1 που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8

Στην φάση αυτή κάθε ομάδα θα δίνει τέσσερις αγώνες και θα υπάρχει ενιαία βαθμολογία και κριτήρια ισοβαθμίας όπως γίνεται στις διοργανώσεις της UEFA

Θα ακολουθεί φάση Play Off κι έπειτα τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ο τελικός της διοργάνωσης.

Περιγραφή νέου format

➔Προκριματικός γύρος: SL2 (17 ομάδες)+ SL1 (θέσεις 9-14)

➔Δε συμμετέχουν οι ομάδες Β’

➔SL1 (θέσεις 1-8): απευθείας στη League Phase

➔League Phase: Σύστημα χωρίς ομίλους: 4 αγώνες ανά ομάδα

➔Ενιαία βαθμολογία & κριτήρια ισοβαθμίας

➔Φάση playoffs, προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικός

Προκριματικός γύρος

➔Συμμετέχουν 23 ομάδες (17 SL2 + 6 SL1 από τις θέσεις 9-14)

➔Δε συμμετέχουν οι ομάδες Β’

➔11 μονοί αγώνες και 1 ομάδα απευθείας στη League Phase

➔Γηπεδούχος: Η ομάδα που θα κληρώνεται 1η

➔Η 23η ομάδα θα περάσει απευθείας στη League Phase

➔Σε περίπτωση ισοπαλίας → απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)

➔12 ομάδες προκρίνονται στη League Phase

League Phase - Δομή

➔20 ομάδες: 8 SL1 + 12 από την προκριματική φάση

➔5 γκρουπ δυναμικότητας

➔1ογκρουπ: οι ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 1-4 την περίοδο 2024-2025

➔2ογκρουπ: οι ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 5-8 την περίοδο 2024-2025

➔Τα άλλα 3 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τις θέσεις που τερμάτισαν την περίοδο 2024-2025

➔Κάθε ομάδα παίζει με 4 άλλες από διαφορετικά γκρουπ

➔2 εντός + 2 εκτός έδρας αγώνες

League Phase - Δομή

➔Ενιαία βαθμολογία

➔Ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για την περίοδο 2024- 2025 θα γίνει γνωστός πριν την κλήρωση της League Phase

League Phase

- Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Playoffs

➔Συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η έως τη 12η θέση. Οι ομάδες που τερμάτισαν από την 1η έως την 4η θέση προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

➔Ζευγάρια με βάση κατάταξη League Phase

➔5ος vs 12ος, 6ος vs 11ος, 7ος vs 10ος, 8ος vs 9ος

➔Μονο ίαγώνες

➔Έδρα: γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

➔Σεπερίπτωση ισοπαλίας → απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)

Προημιτελικοί

➔Μονοί αγώνες

➔Έδρα: γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

➔Ζευγάρια με βάση κατάταξη League Phase

➔1ος vs νικητή του ζευγαριού 8ου-9ου

➔2ος vs νικητή του ζευγαριού 7ου-10ου

➔3ος vs νικητή του ζευγαριού 6ου-11ου

➔4ος vs νικητή του ζευγαριού 5ου-12ου

➔Σεπερίπτωση ισοπαλίας → απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)

Ημιτελικοί

➔Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί

➔Ζευγάρια με βάση τους προημιτελικούς

➔1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

➔2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

➔Ο 2οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες του ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και το 2ο της League Phase

Τελικός

➔Τελικός μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού

➔Γηπεδούχος: Η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

➔Ισχύει παράταση και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας

➔Γήπεδο: ΟΑΚΑ

Κανονισμός νέων ποδοσφαιριστών

➔Υποχρεωτική συμμετοχή σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις ενός παίκτη γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο

➔Πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας

➔Υποχρεωτική η συμμετοχή του καθόλη τη διάρκεια του αγώνα

➔Υποχρεωτική η συμμετοχή και στην παράταση

➔Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί τα ως άνω κριτήρια

➔Μόνο στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή δεν ισχύουν τα παραπάνω

Χρονοδιάγραμμα

➔Αύγουστος 2025: Προκριματικός Γύρος

➔Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2025: League Phase

➔Ιανουάριος- Μάιος 2026: playoffs και νοκ- άουτ φάσεις

➔16 ή 23 Μαΐου 2026: Τελικός (ΟΑΚΑ)

Προσαρμογές και επόμενα βήματα

➔Έγκριση από Ε.Ε.Π. & Εκτελεστική Επιτροπή ΕΠΟ του νέου format

➔Ενδεχόμενεςπροσαρμογές ημερομηνιών λόγω διεθνών υποχρεώσεων

➔Προσαρμογή κανονισμών

➔Ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των παικτών στο φύλλο αγώνα από 20 σε 23 ➔Έγκριση από Ε.Ε.Π. & Εκτελεστική Επιτροπή ΕΠΟ της νέας προκήρυξ