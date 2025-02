Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη διοργάνωση του Κυπέλλου. Βασικός ο Όρτα.

Την έκανε την... ανατροπή του ο Μεντιλίμπαρ με βασικό τον Όρτα για το Κύπελλο στο πρώτο του ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο come back του. Η διάταξη του Ολυμπιακού για το ντέρμπι του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό: Πασχαλάκης - Ορτέγα, Κάρμο, Ρέτσος και Ροντινέι - Έσε και Μουζακίτης - Όρτα, Τσικίνιο και Ζέλσον - Ελ Καμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAO #GreekCup pic.twitter.com/GRXcaTg5Bb