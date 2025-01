Ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας διεκδικούν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ τυπική διαδικασία αποτελεί το ματς της Παναχαϊκής με τον ΟΦΗ στην Πάτρα.

Παναχαϊκή - ΟΦΗ

Το πρόγραμμα της Πέμπτης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου ξεκινάει στις 17:00 (CosmoteSport 2) στην Πάτρα, όπου η ρεβάνς μεταξύ της Παναχαϊκής και του ΟΦΗ αποτελεί τυπική διαδικασία μετά το 5-0 των Κρητικών στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς επιστρέφει ο αρχηγός Χουάν Νέιρα. Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής λόγω κίτρινων καρτών έμεινε ο Τιάγκο Νους, ενώ ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να δώσει «ανάσες» στο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογέωργος, Ναούμοφ, Μαρινάκης, Μπρεσάν, Γκονθάλεθ, Αμπάντα, Χατζηθεοδωρίδης, Κ. Χνάρης, Χριστόπουλος, Σίλβα, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπάκιτς, Κουτεντάκης, Φαϊτάκης, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Γιουνγκ, Σαλσέδο.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Όλο το ενδιαφέρον φυσικά συγκεντρώνει το παιχνίδι της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στις 19:30 (CosmoteSport 1). Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 στο πρώτο ματς στην OPAP Arena, ενώ αρκετή κουβέντα σηκώθηκε και για όσα συνέβησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε γνωστή την αποστολή. Δεδομένα εκτός είναι ο Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό και είναι τιμωρημένος. Η ΑΕΚ δεν ανακοινώνει ποτέ αποστολή πριν τα παιχνίδια της και η 20αδα θα γίνει γνωστή μαζί με την ενδεκάδα μία ώρα περίπου πριν τη σέντρα. Εκεί θα επιβεβαιωθούν και όποιες απουσίες υπάρχουν.

Tα ζευγάρια των προημιτελικών

Πρώτα ματς

ΟΦΗ - Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος - Aστέρας Aktor 0-2

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

15/1

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Ρεβάνς

Τετάρτη 08/01

Αστέρας AKTOR – Πανιώνιος 2-0

Πέμπτη 09/01

Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30

05/02

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025 (σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΟ στις 6 Δεκεμβρίου)

Path 1: Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Path 2: Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Ο τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

Νικητής Path 1 - Νικητής Path 2