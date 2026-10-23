Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (24/10, 20:00). Εκτός 7 τραυματίες και σοβαρός «πονοκέφαλος» για την άμυνα.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Αγρινιώτες μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες θα φιλοξενηθούν από τους πρωταθλητές σε ένα ματς που ο Γιάννης Αναστασίου καλείται να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες, με το πρόβλημα να εστιάζεται στην άμυνα, ενώ ο συνολικός αριθμός των απουσιών λόγω τραυματισμών είναι στους 7!

Από το ματς με τον Ολυμπιακό αποχώρησαν τραυματίες οι Χάρης Μαυρίας, Γκούσταβ Γκράναθ και Κωνσταντίνος Θυμιάνης, οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι για τον αγώνα με τον Δικέφαλο. Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί ο Λάμπρος Σμυλής, ο οποίος ένιωσε σφίξιμο στον τετρακέφαλο και είναι ο μοναδικός από τους απόντες που δεν αγωνίζεται στην «οπισθοφυλακή».

Από εκεί και πέρα, γνωστοί τραυματίες είναι οι Γεβγένι Κουτσερένκο, Γιάννης Σατσιάς και Δαυίδ Γαλιάτσος.

Θυμίζουμε πως ο Παναιτωλικός έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι φίλοι των Αγρινιωτών θα φιλοξενηθούν στη θύρα 48 και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της Ticketmaster.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μανρίκε, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παπαζώης, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.