Ξεκίνησε απόψε η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ήδη ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης «έκλεισαν» ραντεβού για τους «4». Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ στο άλλο παιχνίδι της ημέρας και οι Δικέφαλοι θα λύσουν τις… διαφορές τους στην Τούμπα.

Ολοκληρώθηκε απόψε (18/12) κατά τα 3/4 η «πρώτη δόση» της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου επί της ουσίας διαμορφώθηκε και το ένα ζευγάρι των ημιτελικών, αφού ΟΦΗ και Αστέρας Aktor «έκλεισαν» θέση για τους «4» όπου και θα συγκρουστούν μεταξύ τους.

Οι Κρητικοί επικράτησαν στο «Γεντί Κουλέ» 5-0 της Παναχαϊκής και οι Αρκάδες 2-0 του Πανιωνίου στο «Ελ Πάσο», κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως μετέτρεψαν σε τυπική διαδικασία τις ρεβάνς.

Την ίδια στιγμή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα… λύσουν τις διαφορές τους στην Τούμπα μετά το 1-0 που νίκησε η Ενωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ακόμη δεν έχει… ξεκίνησε το 4ο ζευγάρι της σειράς, αφού εκκρεμεί το δεύτερο ματς μεταξύ Παναθηναϊκού και Ατρόμητου για τους «16» (σ.σ. οποιος περάσει θα αντιμετωπίσει στους «8» τον Ολυμπιακό).

Tα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

Πρώτα ματς

ΟΦΗ - Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος - Aστέρας Aktor 0-2

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

15/1

Παναθηναϊκός vs Ατρόμητος* - Ολυμπιακός

Ρεβάνς

Τετάρτη 08/01

Αστέρας AKTOR – Πανιώνιος 18:00

09/01

Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30

05/02

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός vs Ατρόμητος*

*Στις 8 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας της σειράς μεταξύ Παναθηναϊκού και Ατρόμητου, όπου στον πρώτο το «τριφύλλι» νίκησε 2-1 στο Περιστέρι.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου Φεβρουαρίου 2025

Path 1: Πανιώνιος vs Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Path 2: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Ο τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

Νικητής Path 1 - Νικητής Path 2