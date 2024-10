Η βατή κλήρωση του Παναθηναϊκού στους «16», το ντέρμπι «αιωνίων» στα προημιτελικά, το τελευταίο μεγάλο ματς στα ημιτελικά και η μικρομεσαία ομάδα που θα τον περιμένει στον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τον Ατρόμητο στην σημερινή κλήρωση για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως έμαθε και ολόκληρο τον δρόμο που πρέπει να διαβεί προκειμένου να φτάσει στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπως έκανε και πέρυσι, όταν και κέρδισε με 1-0 τον Άρη και κατέκτησε το τρόπαιο.

Our opponent for the round of 16 of the Betsson Greek Cup. #PAOFC #Panathinaikos #kypelloelladasbetsson #defend_the_title pic.twitter.com/4bKbBzHvi6