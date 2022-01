Ο Πέδρο Μαρτίνς κατεβάζει τριάδα στα μετόπισθεν και στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Ο Ολυμπιακός για 2ο διαδοχικό παιχνίδι θα έχει τριάδα στην άμυνά του. Μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα έχει τρεις πίσω και με τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο στον αγώνα του Αγρινίου.

Μία 11άδα με νέα πρόσωπα και νέα παιδιά από την ομάδα Β' όπως οι Μπαγκαλιάνης, Ξενιτίδης και Σουρλής. Επίσης στα δύο άκρα είναι δύο δεξιοπόδαροι μπακ, ο Ανδρούτσος και ο Καρμπόβνικ.

Η διάταξη του Ολυμπιακού με βασικούς παίκτες όπως ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Σουρλής και ο Ξενιτίδης (ενώ βασικοί είναι και οι Βαλμπουενά και Βρουσάι): Κρίστινσον - Μπαγκαλιάνης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Μπα - Καρμπόβνικ, Ανδρούτσος, Σουρλής, Ξενιτίδης - Βαλμπουενά, Βρουσάι και Ελ Αραμπί.

