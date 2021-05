Ο Μπουφόν έχει κατακτήσει Κύπελλο Ιταλίας και με πατέρα και με υιό Κιέζα! (pics & vid)

Για σχεδόν 2,5 δεκαετίες ο Μπουφόν αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο και όπως είναι λογικό έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, γεμίζοντας την τροπαιοθήκη του.

Παράλληλα όμως μετά την τελευταία κατάκτηση Κυπέλλου από την Γιουβέντους, ο 43χρονος πορτιέρε επιτεύχθηκε ένα απίστευτο κατόρθωμα. Συγκεκριμένα, ο Μπουφόν κατέκτησε το Coppa Italia έχοντας συμπαίκτη τόσο τον Ενρίκο όσο και τον Φεντερίκο Κιέζα. Πατέρα και γιο δηλαδή.

Το 1999 είχε στεφθεί Κυπελλούχος μαζί με τον Ενρίκο στην Πάρμα και 22 χρόνια μετά με τον Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτός που έδωσε στους «μπιανκονέρι» τον τίτλο, χάρη στο πολύτιμο γκολ του.

«Πριν τον αγώνα, του είπα: "Τζίτζι, έχεις κατακτήσει πολλά τρόπαια και σου θυμίζω ότι αυτό το κέρδισες με τον πατέρα μου. Απόψε, ας προσπαθήσουμε να το πάρουμε μαζί. Και τα καταφέραμε! Δεν έχω λόγια, ο Μπουφόν θα μας λείψει πολύ», ανέφερε χαμογελαστός στο μικρόφωνο της «RAI», ο Φεντερίκο Κιέζα.

Buffon won the Coppa Italia with two generations of Chiesa’s: Enrico Chiesa (1999), and Federico Chiesa (2021). Eternal

