Πάμπλο Γκαρσία: Τέλος από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ αποτελεί και με τη βούλα ο Πάμπλο Γκαρσία.
Ο Ουρουγουανός αποχωρεί έπειτα από μόλις μια σεζόν στην τεχνική ηγεσία των Κυπρίων, τους οποίους οδήγησε φέτος στην 5η θέση του πρωταθλήματος κι εκτός των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μοιραία οι δυο πλευρές αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους, με τον ΑΠΟΕΛ να προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις.
«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Πάμπλο Γκαρσία και το προπονητικό του επιτελείο.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Πάμπλο Γκαρσία και τους συνεργάτες του για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο μέλλον» τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Pablo Garcia και το προπονητικό του επιτελείο.— APOEL FC (@apoelfcofficial) June 8, 2026
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Pablo Garcia και τους συνεργάτες του για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που… pic.twitter.com/K5aILprCQv
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