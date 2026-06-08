Επισημοποιήθηκε η συμφωνία του Στέφανου Καπίνο με την ΑΕ Λεμεσού, απομένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις.

Τα λόγια του εκπροσώπου τύπου της ομάδας από την Κύπρο, Νικόλα Λεβέντη περί προφορική συμφωνίας ήρθε να επιβεβαιώσει με ανακοίνωσή της η ίδια η ΑΕ Λεμεσού. Εκείνη ενημέρωσε πως υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία και το μόνο που μένει είναι ο Στέφανο Καπίνο να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στα δύο χρόνια που έμεινε στην Βίντερουρ πραγματοποίησε συνολικά 76 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του τις 11 απ' αυτές. Να σημειωθεί πως με καμία άλλη ομάδα στην καριέρα του δεν είχε περισσότερες συμμετοχές, ξεπερνώντας και τις 48 που είχε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της ΑΕ Λεμεσού

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο μέχρι το 2028.



Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.



Καλωσορίζουμε τον Στέφανο Καπίνο στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.



Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

AEL FC LTD