Ο Στέφανος Καπίνο έχει δώσει τα χέρια με την επόμενη ομάδα του, όπως επιβεβαιώθηκε από την ίδια.

Μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε στην Ελβετία και την Βίντερτουρ, ο Στέφανος Καπίνο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού θα πάει λίγο παραπέρα, στην Κύπρο.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕ Λεμεσού, Νικόλας Λεβέντης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΠΟΡ FM 95», η κυπριακή ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 32χρονο πορτιέρε και αναμένεται εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Το σχετικό απόσπασμα

Για τον Καπίνο: «Έχουμε συμφωνήσει προφορικά με τον Καπίνο και αναμένουμε εντός της ημέρας εξελίξεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, με εμπειρία, και μπορεί να δώσει τη σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, κάτι που δεν είχαμε την περσινή χρονιά και μας στοίχισε σε αρκετά παιχνίδια».

Στα δύο χρόνια που έμεινε στην ελβετική ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 76 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του τις 11 απ' αυτές. Να σημειωθεί πως με καμία άλλη ομάδα στην καριέρα του δεν είχε περισσότερες συμμετοχές, ξεπερνώντας και τις 48 που είχε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.